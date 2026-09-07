Поворот в небе: Узбекистан может обойти Казахстан по размеру авиапарка

На рынке гражданской авиации Центральной Азии наблюдаются исторические геоэкономические изменения и серьезный поворот в борьбе за региональное лидерство. Согласно официальному аналитическому обзору правительства Казахстана, по итогам текущего, 2026 года, Узбекистан может обойти Казахстан по объему парка гражданской авиации и превратиться в крупнейший авиационный хаб в регионе. В то время как в соседнем государстве темпы поставок новых воздушных судов значительно снизились по сравнению с прежними планами, национальные и частные авиакомпании Узбекистана быстрыми темпами пополняют свои парки новыми лайнерами.

Сокращенный прогноз Казахстана: план снижен на 26 процентов

В новом аналитическом документе, подготовленном правительством Казахстана, прежние ожидания по развитию гражданской авиации страны существенно понижены:

160 самолетов до 2030 года: согласно обновленному прогнозу, к 2030 году гражданский авиапарк Казахстана может достичь 160 самолетов. Это ровно на 56 воздушных судов (на 25,9 процента) меньше по сравнению с предыдущими расчетами;

Ограниченный график поставок самолетов: официальный график передачи новых бортов казахстанским авиаперевозчикам определен следующим образом: в 2026 году — всего 6 самолетов; в 2027 году — 11; в 2028 году — 10; в 2029 году — 9; в 2030 году — 13 лайнеров;

Соглашение Air Astana и Airbus: хотя ведущий перевозчик страны компания «Air Astana» подписала крупный контракт с европейским концерном «Airbus» на 8,3 миллиарда евро (примерно 9,45 миллиарда долларов), сбои в цепочках поставок и задержки замедляют общее расширение флота.

Стратегический взлет Узбекистана: к 120 воздушным судам и абсолютному лидерству

Реформы и политика либерализации, реализуемые в авиационной сфере Узбекистана, меняют баланс в регионе:

Грандиозная цель в 120 самолетов: ранее Президент Республики Узбекистан объявил о планах довести парк национальной авиакомпании до 120 современных воздушных судов;

Исторический рубеж по итогам 2026 года: если текущие темпы сохранятся, то к концу 2026 года Узбекистан обойдет Казахстан по количеству гражданских самолетов и станет государством с авиационным флотом №1 во всей Центральной Азии;

Усиление конкуренции на рынке: помимо национального авиаперевозчика «Uzbekistan Airways», появление новых местных частных авиакомпаний и расширение международных лизинговых контрактов создают основу для превращения Узбекистана в главный транзитный хаб региона.

Региональная «транзитная война»: что получат пассажиры и туризм?

Гонка авиапарков — это не просто битва цифр, а большие экономические преимущества:

География прямых рейсов: рост числа самолетов превратит Узбекистан в крупный транзитный коридор между Европой, Азией и Ближним Востоком;

Цены и качество услуг: большее количество самолетов и жесткая конкуренция послужат снижению цен на рынке авиабилетов и увеличению числа рейсов;

Резкий рост туристического потока: крупный флот гарантирует Узбекистану превосходство в конкурентной борьбе с соседними странами за привлечение иностранных туристов.

А как вы считаете, в какой степени опережение Узбекистаном Казахстана по размеру авиапарка послужит стимулом для снижения цен на авиабилеты и улучшения качества обслуживания? Какое государство в этой транзитной гонке по Центральной Азии сможет превратиться в настоящий глобальный авиационный центр? Оставляйте свои мнения в комментариях!