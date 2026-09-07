В общеобразовательных школах открываются кружки дутора, национального танца и дойры

В общеобразовательных школах Узбекистана с нового учебного года внедряется абсолютно новая система, направленная на широкую популяризацию национальной культуры и искусства среди молодежи. Согласно официальному положению, утвержденному соответствующим приказом министра дошкольного и школьного образования от 27 августа 2026 года, во всех школах организуются специализированные мастер-классы по направлениям «Дутор», «Национальный танец», «Юные девушки-дойристки» и «Изобразительное искусство». Данное решение принято в целях обеспечения исполнения приоритетных задач, определенных в постановлении главы государства № 103 от 2 июня текущего года, а также укрепления национального самосознания в сердцах подрастающего поколения.

Четыре основных направления: чему будут обучать в школах?

Согласно новому положению, для школьников будет налажена деятельность профессиональных кружков по четырем важным направлениям:

Исполнительство на дуторе: обучение игре на дуторе — одном из самых изящных и древних инструментов узбекской народной музыки, освоение нотной грамоты и навыков исполнения национальных мелодий;

Искусство «Национального танца»: привитие молодежи изящных движений, пластики и сценической культуры узбекской школы национального танца;

Кружок «Юные девушки-дойристки»: популяризация среди девочек исполнительства на ударном национальном инструменте — дойре, совершенное освоение чувства ритма и национальных приемов;

Занятия «Изобразительным искусством»: практические уроки, развивающие живопись, графику, творческое воображение и эстетический вкус учащихся.

2 часа в неделю и 72-часовая система: как будут открывать таланты?

Учебная программа запускается не просто как проведение досуга, а как углубленная академическая подготовка:

Продолжительность занятий: учащиеся будут получать углубленные уроки по каждому направлению по 2 часа в неделю, что составляет в общей сложности 72 часа полной программы в год;

Смотры-конкурсы и отбор: среди членов кружков будут регулярно проводиться поэтапные конкурсы и творческие смотры;

Поддержка талантов: по итогам конкурсов наиболее одаренные ученики, показавшие высокие способности, будут отбираться с особым вниманием к их подготовке к крупным конкурсам и специализированным творческим вузам.

Духовный щит против засилья гаджетов

Главная цель данного проекта — глубокое укоренение национальных ценностей в сознании молодого поколения:

Содержательная организация досуга: ограждение молодежи от зависимости от телефонов и социальных сетей, направление их энергии на живое творчество и прекрасное;

Сохранение наследия предков: превращение национальных инструментов и танцев в тренд среди современной молодежи и безупречная передача уникального культурного наследия будущим поколениям;

Эстетический вкус и культурный уровень: у детей, приобщившихся к искусству со школьной скамьи, прочно формируются изящество, уважение к обществу и навыки творческого мышления.

А как вы думаете, насколько открытие кружков дутора, дойры и национального танца в общеобразовательных школах поможет снизить зависимость наших детей от смартфонов? Кружки по какому виду искусства вы хотели бы, чтобы посещал ваш ребенок? Оставляйте свои мысли в комментариях!