Огромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимума

Судоходство коммерческих судов в Ормузском проливе, считающемся главной артерией мировой торговли нефтью, резко сократилось, упав до самого низкого уровня с мая. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные систем слежения за судами, поток нефтяных и сырьевых танкеров, проходящих через стратегический пролив, уменьшается с каждым днем. Эта напряженная ситуация, возникшая на фоне прямых атак на танкеры и военных ударов между США и Ираном, вызвала новую волну опасений на рынке глобальных поставок топлива и энергетики.

Рекордное падение трафика: Всего 10 судов в день

Службы морского мониторинга опубликовали цифры, свидетельствующие о высоком уровне опасности:

Самый низкий показатель с мая: По данным Kpler, за последние 10 дней через Ормузский пролив проходило в среднем всего по 10 сырьевых танкеров в сутки;

Динамика резкого спада: Если через пролив в пятницу прошло 15 грузовых судов, а в субботу — 13, то к воскресенью этот показатель сократился всего до 10;

Признание со стороны представителя Белого дома: Глава Минэнерго США Крис Райт официально подтвердил, что объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив значительно снизились по сравнению с показателями, зафиксированными до нанесения американских ударов по Ирану.

Обмен ударами на море: Охота на танкеры и атака на авианосец

Факты прямого применения силы между сторонами в регионе переросли в открытое столкновение:

Атака сил США: Центральное командование Пентагона (CENTCOM) объявило в субботу, что американские военные нанесли удары по трем нефтяным танкерам, принадлежащим Ирану, недалеко от острова Харк, в районе Джаска, а также в Оманском заливе;

Ответные удары Тегерана: В ответ вооруженные силы Ирана нацелились на три нефтяных танкера, связанных с США, в Ормузском проливе;

Баллистический удар по авианосцу: По данным Reuters, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес баллистические ракетные удары по авианосцу и эсминцу Военно-морских сил США.

Крах меморандума и «тотальная изоляция» Трампа

Дипломатические попытки, продолжавшиеся несколько месяцев, снова зашли в тупик:

Краткосрочная надежда: В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, направленный на выработку мирного соглашения;

Утрата силы соглашением: Всего три недели спустя Вашингтон обвинил Иран в обстреле коммерческих судов, после чего между сторонами началась новая серия военных ударов;

Заявление Трампа и реакция Ирана: 20 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции беспрецедентного масштаба и полной изоляции против Ирана. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал это заявление Трампа признанием поражения США в конфликте.

Как вы думаете, приведет ли это резкое противостояние в Ормузском проливе к резкому скачку цен на мировом нефтяном рынке в ближайшие дни и новому глобальному энергетическому кризису? Какие дипломатические механизмы могут сработать, чтобы предотвратить перерастание столкновений между США и Ираном в полномасштабную войну? Оставляйте свои мысли в комментариях!