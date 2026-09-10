Вооруженное противостояние, охватившее Ближний Восток, поднялось на беспрецедентно опасный уровень. Согласно срочному сообщению авторитетного международного информационного агентства Bloomberg, официальный Тегеран вовсе не намерен отступать от войны с Соединенными Штатами и полностью готов к дальнейшему расширению масштабов боевых столкновений. Как сообщил агентству высокопоставленный иранский чиновник, если вооруженные силы США продолжат новые атаки на территорию Ирана и его стратегические объекты, Исламская Республика резко усилит интенсивность ответных ударов. Больше всего военных аналитиков беспокоит то, что Тегеран заявляет о наличии у него огромного запаса ракет для затяжной войны.

Итак, как Иран продолжит войну в условиях 90-процентной чудовищной инфляции и остановки экспорта нефти, у кого в руках находится контроль над Ормузским проливом и почему переговоры были полностью заморожены? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о региональных перспективах этого кровавого противостояния, длящегося уже семь месяцев.

Официальное предупреждение Ирана: Ракет хватит на долгую войну

Высокопоставленный чиновник в Тегеране, беседуя с изданием Bloomberg, предупредил Вашингтон и сделал следующие важные заявления:

Интенсивность ударов резко возрастет: Если Вашингтон не прекратит наносить удары по землям и военно-экономическим объектам Ирана, Тегеран в несколько раз увеличит интенсивность боевых действий и резко расширит масштаб ответных атак;

Ракетные запасы полны: Иранская сторона открыто заявила о наличии в стране достаточного арсенала ракет для ведения ожесточенной войны, которая может затянуться на долгие годы;

Восстановление после апрельских боев: По словам чиновника, после тяжелейших столкновений, прошедших в апреле текущего года, страна полностью восстановила свой военный потенциал;

Стратегический вывод Тегерана: Руководство Ирана твердо уверено в том, что Белый дом адекватно оценивает ситуацию только тогда, когда с ним говорят языком силы, угроз и жесткой эскалации.

«Мы не отступим. Каждая новая атака США вернется к ним во много раз более сильным и сокрушительным ответным ударом», — подчеркнул высокопоставленный иранский источник.

Экономическая осада: 90-процентная инфляция и реальность рухнувшего риала

Несмотря на воинственную риторику, американские ограничения наносят беспрецедентно тяжелый удар по внутренней финансовой ситуации Ирана: