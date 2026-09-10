«Мы не отступим и дадим сокрушительный ответ!»: Иран заявил о готовности к войне с США

·71·Мир
«Мы не отступим и дадим сокрушительный ответ!»: Иран заявил о готовности к войне с США

Вооруженное противостояние, охватившее Ближний Восток, поднялось на беспрецедентно опасный уровень. Согласно срочному сообщению авторитетного международного информационного агентства Bloomberg, официальный Тегеран вовсе не намерен отступать от войны с Соединенными Штатами и полностью готов к дальнейшему расширению масштабов боевых столкновений. Как сообщил агентству высокопоставленный иранский чиновник, если вооруженные силы США продолжат новые атаки на территорию Ирана и его стратегические объекты, Исламская Республика резко усилит интенсивность ответных ударов. Больше всего военных аналитиков беспокоит то, что Тегеран заявляет о наличии у него огромного запаса ракет для затяжной войны.

Итак, как Иран продолжит войну в условиях 90-процентной чудовищной инфляции и остановки экспорта нефти, у кого в руках находится контроль над Ормузским проливом и почему переговоры были полностью заморожены? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о региональных перспективах этого кровавого противостояния, длящегося уже семь месяцев.

Официальное предупреждение Ирана: Ракет хватит на долгую войну

Высокопоставленный чиновник в Тегеране, беседуя с изданием Bloomberg, предупредил Вашингтон и сделал следующие важные заявления:

  • Интенсивность ударов резко возрастет: Если Вашингтон не прекратит наносить удары по землям и военно-экономическим объектам Ирана, Тегеран в несколько раз увеличит интенсивность боевых действий и резко расширит масштаб ответных атак;

  • Ракетные запасы полны: Иранская сторона открыто заявила о наличии в стране достаточного арсенала ракет для ведения ожесточенной войны, которая может затянуться на долгие годы;

  • Восстановление после апрельских боев: По словам чиновника, после тяжелейших столкновений, прошедших в апреле текущего года, страна полностью восстановила свой военный потенциал;

  • Стратегический вывод Тегерана: Руководство Ирана твердо уверено в том, что Белый дом адекватно оценивает ситуацию только тогда, когда с ним говорят языком силы, угроз и жесткой эскалации.

«Мы не отступим. Каждая новая атака США вернется к ним во много раз более сильным и сокрушительным ответным ударом», — подчеркнул высокопоставленный иранский источник.

Экономическая осада: 90-процентная инфляция и реальность рухнувшего риала

Несмотря на воинственную риторику, американские ограничения наносят беспрецедентно тяжелый удар по внутренней финансовой ситуации Ирана:

  • Экспорт нефти прекратился: В результате беспрецедентных финансовых и морских санкций США экспорт нефти, являющийся основным источником доходов Ирана, практически упал до нулевой отметки и остановился;

  • 90-процентная инфляция: В результате резкого роста цен внутри страны официальная инфляция достигла чудовищной отметки в 90 процентов;

  • Крах национальной валюты: Стоимость иранского риала падает в геометрической прогрессии, что резко ухудшает уровень жизни простых граждан.

    Семимесячная кровавая война и борьба за Ормузский пролив

    Столкновение между двумя странами непрерывно продолжается уже 7 месяцев:

    • Мировой нефтяной путь под прицелом: Главная борьба идет за установление полного контроля над стратегическим Ормузским проливом, через который проходит треть мировой транспортировки нефти;

    • Война кораблей и танкеров: Обстрелы военных кораблей, беспилотников и танкеров вокруг морского пролива сотрясают мировые рынки;

    • Бесперспективность переговоров: Перспективы возобновления мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном остаются совершенно неизвестными и туманными.

      Геополитический конфликт, сжигающий весь регион

      Эта война между Тегераном и Вашингтоном неуклонно приближается к необратимой фатальной черте. С одной стороны, зажатый в тиски 90-процентной инфляции и экономической блокады Иран видит единственный путь к выживанию и демонстрации своей мощи исключительно в военной эскалации. С другой стороны, размещение американской морской пехоты у границ региона и непрекращающиеся воздушные удары довели конфликт до уровня прямой угрозы безопасности Центральной Азии и Персидского залива. Если в Ормузском проливе начнутся полномасштабные военные операции и усилятся ракетные удары, это вызовет катастрофические последствия не только для Ближнего Востока, но и для мировой энергетики и финансового рынка.

      Как вы думаете, сможет ли Иран, чья экономика оказалась в тяжелом положении, а инфляция достигла 90 процентов, выстоять в долгосрочной войне против такого глобального военного гиганта, как США, за счет своего ракетного арсенала? До какого уровня полное закрытие Ормузского пролива и масштабный конфликт могут поднять мировые цены на нефть? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого горячего события в центре глобальной безопасности со своими близкими и любителями политики!

Эрон-АмерикаОрмуз бўғозиинфляциянефть экспортракеталарсанкцияларЯқин Шарқглобал хавфсизлик
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ужасное убийство в Санкт-Петербурге: сын убил мать и спрятал тело в холодильникеУжасное убийство в Санкт-Петербурге: сын убил мать и спрятал тело в холодильникеСегодня, 21:27Тяжелая утрата в семье знаменитого шеф-повара Константина Ивлева: что раскрыла бывшая жена?Тяжелая утрата в семье знаменитого шеф-повара Константина Ивлева: что раскрыла бывшая жена?Сегодня, 21:15Тело матери нашли в холодильнике: в России мужчина подозревается в убийствеТело матери нашли в холодильнике: в России мужчина подозревается в убийствеСегодня, 20:00Инцидент, потрясший семьи с маленькими детьми в Израиле: какой заговор был раскрыт?Инцидент, потрясший семьи с маленькими детьми в Израиле: какой заговор был раскрыт?Сегодня, 19:26Гражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумовГражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумовСегодня, 18:53В Москве задержан шпион, охранявший посольство Великобритании: Он обвиняется в покушении на послаВ Москве задержан шпион, охранявший посольство Великобритании: Он обвиняется в покушении на послаСегодня, 17:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами