«Мы не отступим и дадим сокрушительный ответ!»: Иран заявил о готовности к войне с США
Вооруженное противостояние, охватившее Ближний Восток, поднялось на беспрецедентно опасный уровень. Согласно срочному сообщению авторитетного международного информационного агентства Bloomberg, официальный Тегеран вовсе не намерен отступать от войны с Соединенными Штатами и полностью готов к дальнейшему расширению масштабов боевых столкновений. Как сообщил агентству высокопоставленный иранский чиновник, если вооруженные силы США продолжат новые атаки на территорию Ирана и его стратегические объекты, Исламская Республика резко усилит интенсивность ответных ударов. Больше всего военных аналитиков беспокоит то, что Тегеран заявляет о наличии у него огромного запаса ракет для затяжной войны.
Итак, как Иран продолжит войну в условиях 90-процентной чудовищной инфляции и остановки экспорта нефти, у кого в руках находится контроль над Ормузским проливом и почему переговоры были полностью заморожены? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о региональных перспективах этого кровавого противостояния, длящегося уже семь месяцев.
Официальное предупреждение Ирана: Ракет хватит на долгую войну
Высокопоставленный чиновник в Тегеране, беседуя с изданием Bloomberg, предупредил Вашингтон и сделал следующие важные заявления:
Интенсивность ударов резко возрастет: Если Вашингтон не прекратит наносить удары по землям и военно-экономическим объектам Ирана, Тегеран в несколько раз увеличит интенсивность боевых действий и резко расширит масштаб ответных атак;
Ракетные запасы полны: Иранская сторона открыто заявила о наличии в стране достаточного арсенала ракет для ведения ожесточенной войны, которая может затянуться на долгие годы;
Восстановление после апрельских боев: По словам чиновника, после тяжелейших столкновений, прошедших в апреле текущего года, страна полностью восстановила свой военный потенциал;
Стратегический вывод Тегерана: Руководство Ирана твердо уверено в том, что Белый дом адекватно оценивает ситуацию только тогда, когда с ним говорят языком силы, угроз и жесткой эскалации.
«Мы не отступим. Каждая новая атака США вернется к ним во много раз более сильным и сокрушительным ответным ударом», — подчеркнул высокопоставленный иранский источник.
Экономическая осада: 90-процентная инфляция и реальность рухнувшего риала
Несмотря на воинственную риторику, американские ограничения наносят беспрецедентно тяжелый удар по внутренней финансовой ситуации Ирана:
Экспорт нефти прекратился: В результате беспрецедентных финансовых и морских санкций США экспорт нефти, являющийся основным источником доходов Ирана, практически упал до нулевой отметки и остановился;
90-процентная инфляция: В результате резкого роста цен внутри страны официальная инфляция достигла чудовищной отметки в 90 процентов;
Крах национальной валюты: Стоимость иранского риала падает в геометрической прогрессии, что резко ухудшает уровень жизни простых граждан.
Семимесячная кровавая война и борьба за Ормузский пролив
Столкновение между двумя странами непрерывно продолжается уже 7 месяцев:
Мировой нефтяной путь под прицелом: Главная борьба идет за установление полного контроля над стратегическим Ормузским проливом, через который проходит треть мировой транспортировки нефти;
Война кораблей и танкеров: Обстрелы военных кораблей, беспилотников и танкеров вокруг морского пролива сотрясают мировые рынки;
Бесперспективность переговоров: Перспективы возобновления мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном остаются совершенно неизвестными и туманными.
Геополитический конфликт, сжигающий весь регион
Эта война между Тегераном и Вашингтоном неуклонно приближается к необратимой фатальной черте. С одной стороны, зажатый в тиски 90-процентной инфляции и экономической блокады Иран видит единственный путь к выживанию и демонстрации своей мощи исключительно в военной эскалации. С другой стороны, размещение американской морской пехоты у границ региона и непрекращающиеся воздушные удары довели конфликт до уровня прямой угрозы безопасности Центральной Азии и Персидского залива. Если в Ормузском проливе начнутся полномасштабные военные операции и усилятся ракетные удары, это вызовет катастрофические последствия не только для Ближнего Востока, но и для мировой энергетики и финансового рынка.
Как вы думаете, сможет ли Иран, чья экономика оказалась в тяжелом положении, а инфляция достигла 90 процентов, выстоять в долгосрочной войне против такого глобального военного гиганта, как США, за счет своего ракетного арсенала? До какого уровня полное закрытие Ормузского пролива и масштабный конфликт могут поднять мировые цены на нефть? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого горячего события в центре глобальной безопасности со своими близкими и любителями политики!
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