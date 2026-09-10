Ужасное убийство в Санкт-Петербурге: сын убил мать и спрятал тело в холодильнике

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Ужасное убийство в Санкт-Петербурге: сын убил мать и спрятал тело в холодильнике

Чудовищное и невероятное преступление, совершенное в северной столице России, потрясло всю общественность. В одной из обычных многоэтажек на Ленинском проспекте в Кировском районе Санкт-Петербурга 42-летний мужчина зарезал собственную мать, а чтобы скрыть следы преступления, поместил тело в большую морозильную камеру. Согласно оперативным данным Телеграм-канала «112» и правоохранительных органов, убийство было совершено еще в августе, и преступник ровно 18 дней жил в одной квартире с замерзшим телом матери. Лишь спустя почти три недели мужчина, не выдержав угрызений совести или страха, подошел к патрулю Росгвардии на улице и полностью признался в содеянном.

Так что же толкнуло убийцу, поднявшего руку на мать, на такую жестокость, какая азартная игра стала причиной кровавого конфликта и почему психически больной мужчина, ранее лишивший жизни двух человек, гулял на свободе? В конце статьи мы представим вашему вниманию жуткие подробности следствия и всю информацию о проверке, проводимой Следственным комитетом России.

Игровые долги и спрятанные деньги: истинная причина кровавого преступления

Первичные данные, установленные следственными органами и криминалистами, обнажили мрачную правду, стоящую за трагедией:

  • Время и место конфликта: Убийство было совершено 22 августа в квартире на Ленинском проспекте, однако об этом стало известно лишь 9 сентября после того, как убийца добровольно сдался;

  • Игромания и лудомания: Выяснилось, что 42-летний мужчина страдал страстью к букмекерским ставкам (азартным играм) и тайком проиграл в интернете все сбережения семьи;

  • Трагическое столкновение: 64-летняя мать пересчитывала свои сбережения в комнате, когда вошел сын; он испугался, что мать заметит нехватку денег и поднимет скандал;

  • Зверское нападение с ножом: Во время начавшейся вскоре ссоры мужчина схватился за нож и нанес матери тяжелые телесные повреждения — пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия;

  • Заморозка тела: Чтобы скрыть следы преступления, убийца спрятал тело матери в домашний морозильный ларь и накрыл его.

«Зависимость от азартных игр и онлайн-ставок полностью лишила человека человеческого облика, доведя до покушения на жизнь собственной матери», — подчеркивают следователи.

Ранее убил двух человек: темное прошлое и психическое состояние убийцы

В рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, всплыли дополнительные жуткие факты:

  • Прошлое преступление: 42-летний мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное особо тяжкое преступление — разбой и одновременное убийство двух лиц;

  • Больница имени Кащенко: Тогда судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и он находился на принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице имени Кащенко;

  • Диспансерный учет: После выхода с лечения он состоял на психоневрологическом учете и свободно жил в городе;

  • Повторная экспертиза и арест: В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство); следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и назначило повторную судебно-психиатрическую экспертизу для оценки его психического состояния во время совершения преступления.

Бесконтрольная опасность в обществе и трагедия лудомании

В Санкт-Петербурге это страшное убийство обнажило две крупнейшие проблемы современного общества — лудоманию (игровую зависимость) и слабый контроль за психически больными людьми, совершившими тяжкие преступления. То, что человек, ранее лишивший жизни двух людей, был бесконтрольно оставлен в одном доме с престарелой матерью и погрузился в пучину онлайн-гэмблинга, подготовило неизбежную трагедию. Сокрытие происшествия в течение 18 дней с последующим выходом на улицу с повинной свидетельствует не только о тяжести преступления, но и о том, что такие лица являются бомбой замедленного действия, которая может рвануть в любой момент среди общества. Теперь от следствия требуется тщательно оценить не только действия убийцы, но и работу ответственных служб, которые не осуществляли за ним должного контроля, несмотря на то, что он состоял на учете.

А как считаете вы, правильно ли выпускать на свободу и разрешать жить среди общества лиц, совершивших тяжкие преступления и признанных душевнобольными, или они должны пожизненно содержаться в специальных учреждениях? Какие жесткие меры необходимо принять против губительного влияния букмекерских ставок и онлайн-игр на жизнь семей? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим аналитическим материалом, призывающим общество к бдительности, со своими близкими и знакомыми!

қотилликқиморруҳий ҳолатСанкт-Петербургтерговжиноятмуҳитқонуний
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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