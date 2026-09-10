Предотвращен беспрецедентный международный заговор, который мог взорвать дипломатические отношения между Россией и Великобританией и втянуть Лондон в прямую войну. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве 45-летнего бывшего сотрудника организации, занимавшейся охраной британского посольства. По данным следствия, этот человек был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и собирал секретные сведения о личных адресах, автомобилях, графиках встреч посла Великобритании Найджела Кейси и других иностранных дипломатов, а также о системе безопасности посольства. Согласно заявлению российской спецслужбы, Киев планировал на основе этих данных совершить террористический акт против британского посла в самом центре Москвы и переложить всю вину на Кремль.

Итак, какой известный украинский блогер руководил этой разведывательной деятельностью, в чем обвиняют задержанного москвича и какое с иронией предупреждение ФСБ направила британской разведке МИ6? В конце статьи мы представим все подробности истинных целей глобальной военной провокации, стоящей за этим планом.

Слежка за послом и след «Апостола Дмитрия»

Согласно официальным материалам и следственным документам, опубликованным ФСБ, детали происшествия выглядят следующим образом:

Человек из внутренней системы: Задержанный 45-летний гражданин Москвы ранее работал в организации, занимающейся охраной посольства Великобритании в Москве, и хорошо знал порядок внутренней безопасности дипмиссии;

Вербовка со стороны СБУ: Выяснилось, что он был привлечен к сотрудничеству украинскими спецслужбами и передавал всю информацию о британских дипломатах в Киев;

Задание украинского блогера: Тщательное наблюдение за домашними адресами дипломатов, номерами используемых автомобилей, маршрутами их ежедневного передвижения и встречами осуществлялось по непосредственному заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного в интернете под псевдонимом «Апостол Дмитрий»;

Обвинение в государственной измене: В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена), он арестован.

План Киева: Убийство посла и втягивание Лондона в прямую войну

Представители российской спецслужбы отмечают, что собранные разведывательные данные должны были послужить не простому любопытству, а чудовищному кровавому плану:

Покушение на посла Найджела Кейси: Авторы плана в Киеве намеревались организовать в Москве теракт против Чрезвычайного и Полномочного посла Великобритании в России Найджела Кейси и сотрудников дипкорпуса;

Цель обвинить Россию: После совершения теракта предполагалось представить его миру как преступление, организованное российским правительством и спецслужбами;

Оружие и санкции: Руководство Украины планировало таким образом втянуть Великобританию в прямое вооруженное столкновение с Россией, вызвать общественный гнев, добиться поставок новых видов тяжелых вооружений и введения беспрецедентных санкций против России.

Заявление ФСБ: «Надеемся, что МИ6 к этому не причастна»

В видеообращении, опубликованном российскими органами безопасности, содержится особый намек на британские спецслужбы:

«Хотя российским органам государственной безопасности не раз приходилось сталкиваться с различными “гамбитами”, когда Великобритания ради своих политических целей жертвует собственными гражданами, мы надеемся, что британская разведка не знала об этой провокации, подготовленной Украиной против британских дипломатов в Москве. В противном случае дело примет крайне серьезный и опасный оборот», — заявил в видео оперативный сотрудник ФСБ.

Новый опасный рубеж на дипломатическом фронте

Эта шпионская сеть, вскрытая вокруг британского посольства в Москве, показывает, насколько уязвимой становится безопасность дипломатических миссий. План сил, действующих в качестве третьей стороны, по устранению посла чужого государства в собственной столице с целью втягивания крупных держав в прямую войну, свидетельствует о полном стирании границ глобальной безопасности. Если бы этот теракт состоялся, противостояние между Лондоном и Москвой на грани ядерной опасности достигло бы необратимой трагической точки. Открытое заявление ФСБ теперь заставит и британских официальных лиц серьезнее относиться к безопасности своих послов и действиям союзников.

Насколько, по вашему мнению, близок к реальности шанс втянуть другие страны в большую войну путем организации покушений на иностранных дипломатов, или это очередная геополитическая информационная война спецслужб? Как это событие повлияет на сложные отношения между Россией и Великобританией? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим резонансным материалом, превратившимся в международный детектив, с близкими и любителями политики!