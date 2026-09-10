«Андижан» на 90+1-й минуте вырвал победу у «Коканда-1912»: голы, взметнувшие стадион!

В 21-м туре Суперлиги Узбекистана состоялось долгожданное, бескомпромиссное и упорное дерби Долины. «Андижан» принимал на своем поле одного из принципиальных соперников — «Коканд-1912», проявил истинный характер в концовке встречи и оформил суперкамбэк со счетом 2:1. Несмотря на то, что гости открыли счет в начале матча и долгое время удерживали преимущество, «орлы» восстановили равновесие на 76-й минуте, а в компенсированное арбитром время вырвали победу. Эта победа принесла андижанцам важные очки в турнирной таблице, в то же время еще больше усугубив опасное положение кокандцев в нижней части таблицы.

Итак, какие действия легионеров изменили исход матча, какой эффект дала рокировка тренеров и как теперь выглядит турнирное положение команд? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о самых кульминационных моментах дерби и будущих перспективах коллективов.

Хронология дерби: удар на 18-й минуте и камбэк на последнем дыхании

Драматичное противостояние на «Бобур Арене» проверило на прочность нервы болельщиков обеих сторон:

Быстрый гол Нимели: Встреча началась с активных атак гостей, и на 18-й минуте нападающий «Коканда-1912» Сильванус Нимели открыл счет, выведя кокандцев вперед;

Долгое давление хозяев: После пропущенного мяча андижанцы всей командой пошли вперед, однако из-за организованной обороны кокандцев «Андижан» долго не мог забить ответный гол;

Важный ответ Турдимуродова: К 76-й минуте матча непрерывные атаки принесли свои плоды — Рустам Турдимуродов поразил ворота соперника и сравнял счет (1:1);

Победный гол на 90+1-й минуте: В компенсированное арбитром время вышедший на замену Имеда Ашортия забил второй, победный мяч «Андижана», погрузив весь стадион в эйфорию.

«Это не просто три очка, а подлинный характер команды, боровшейся до последней секунды, и стойкость перед своими болельщиками», — отметили футбольные эксперты.

Составы и тренерский ход: Замена, принесшая победу

Тренерские штабы обеих команд по ходу матча прибегли к тактическим изменениям:

Состав «Андижана»: Адхамов, Абдумаджидов, Холдорхонов (Абдуманнопов, 59), Комилов (Сулаймонов, 73), Чаласан, Тургунбоев (Ашортия, 59), Темиров, Исмоналиев, Тоиров, Боаке, Турдимуродов;

Состав «Коканда-1912»: Давронов, Якубов, Салимов, Сидиков, Гвазава, Нимели, Йулдошев, Акрамов, Маликжонов, Гулямов, Хасанов (Хусанов, 66);

Роль «джокера» Ашортии: Вышедший на замену на 59-й минуте вместо Тургунбоева легионер Имеда Ашортия взвинтил темп игры и на последней минуте точно пробил по воротам соперника, став героем победы;

Желтые карточки: В жарком и напряженном противостоянии в составе «Андижана» предупреждения получили Холдорхонов (на 45-й минуте) и Тоиров.

Ситуация в турнирной таблице: Кто поднялся, а кто в зоне риска?

Этот эмоциональный поединок отразился на позициях команд в турнирной таблице следующим образом:

Позиция «Андижана»: После важной победы «Андижан» довел количество своих очков до 30 и прочно закрепился на 8-м месте в турнирной таблице;

«Коканд-1912» в опасной зоне: Из-за поражения на последних секундах кокандцы с 20 очками остались на 13-м месте, и для сохранения прописки в Суперлиге им потребуется усилить борьбу.

Накал долинового футбола и грядущие битвы

Этот матч на «Бобур Арене» в очередной доказал, что дерби Долины в узбекском футболе всегда обладают особой силой и драматургией. То, что «Андижан», проигрывая до 76-й минуты, нашел в себе силы и вырвал победу в последней атаке, свидетельствует о несгибаемом характере клуба. И наоборот, потеря концентрации «Кокандом-1912» в заключительные минуты после ведения в счете почти всю игру обнажила серьезные проблемы в обороне команды. По мере приближения финальных туров Суперлиги каждое очко становится на вес золота, и такие победы служат главным фактором, решающим судьбу команд в сезоне.

Как вы думаете, сможет ли победа «Андижана» на последних минутах послужить толчком для подъема команды на более высокие места? Смог бы «Коканд-1912» удержать победу, если бы не потерял концентрацию в концовке? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой жаркой игры, пропитанной атмосферой дерби, со всеми футбольными фанатами, а также друзьями из Андижана и Коканда!