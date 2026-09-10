В Сурхандарье обнаружили кладбище возрастом 3,5 тысячи лет

В Шурчинском районе Сурхандарьинской области обнаружено древнее кладбище эпохи сапаллийской культуры, возраст которого составляет около 3,5 тысячи лет. Предполагается, что эта археологическая находка относится к 1700–1500 годам до нашей эры. Об этом сообщило Агентство культурного наследия.

Сообщается, что памятник Озод был выявлен в 2023 году в ходе разведывательных работ на востоке Сурхандарьинского бассейна. Он расположен к юго-востоку от села Озод, примерно в 6 километрах от Дальверзинтепа.

На памятнике, занимающем территорию примерно 200×100 метров, было выявлено около 100 могил. С 15 августа текущего года археологические раскопки ведутся более чем в 10 могилах в его юго-западной части.

В ходе первичных исследований было установлено, что предметы, найденные в могилах, и структура погребальных сооружений типичны для сапаллийской культуры. Радиоуглеродный анализ и сравнительное изучение находки показывают, что памятник относится к 1700–1500 годам до нашей эры.

Как отмечают специалисты, памятник Озод может являться одним из самых древних кладбищ в Сурхандарьинском бассейне. В связи с этим находка имеет важное научное значение для изучения погребальных обрядов и традиций древнего населения.

В настоящее время на территории памятника продолжаются археологические раскопки и исследования.