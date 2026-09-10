Гражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумов

Гражданин Пакистана, 64-летний Шаукат Афтаб, выиграл крупный приз в лотерейном тираже, прошедшем в Абу-Даби. Ему улыбнулась удача, и он сорвал главный приз в размере 15 миллионов дирхамов, то есть примерно 1,5 миллиарда рупий.

Организаторы лотереи позвонили Афтабу по телефону, когда он находился в Пакистане, чтобы сообщить о его победе. Однако 64-летний мужчина сначала не поверил этой новости и заподозрил, что звонок может исходить от мошенников.

После этого организаторы попросили его проверить номер на лотерейном билете через официальный сайт. Самостоятельно проверив данные, Афтаб понял, что действительно стал обладателем крупного выигрыша.

По данным организаторов, Афтаб регулярно покупал лотерейные билеты на протяжении 15 лет. После стольких лет упорства он наконец выиграл главный приз в счастливом тираже.

В данном тираже без наград не остались и другие участники. Четверо граждан Индии и один представитель Бангладеш также получили денежные призы в размере 100 тысяч дирхамов каждый.

Таким образом, удача после 15 лет участия в лотерее принесла Шаукату Афтабу крупную сумму денег. Хотя победитель сначала счел эту новость мошенничеством, после проверки на официальном сайте он убедился в своей реальной удаче.