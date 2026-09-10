Тело матери нашли в холодильнике: в России мужчина подозревается в убийстве

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина признался в убийстве своей 64-летней матери. По предварительным данным, причиной убийства могли стать деньги, проигранные на ставки в букмекерской конторе. Об этом сообщает Закон.кз.

По информации телеканала «78», вечером 9 сентября мужчина сам подошел на улице к сотрудникам Росгвардии и заявил о совершении убийства. Правоохранители вместе со следователями выехали в его квартиру на Ленинском проспекте. Там в отдельном холодильнике было обнаружено тело женщины. По данным следствия, убийство было совершено 22 августа.

Отмечается, что мужчина страдал игровой зависимостью. Предполагается, что он напал на мать в тот момент, когда она пересчитывала деньги. Мужчина боялся, что она заметит недостачу. После этого он взял нож и нанес матери не менее пяти ударов.

Затем мужчина перенес тело женщины в отдельный холодильник, стоявший в соседней комнате.

Подозреваемый задержан. По данным полиции, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Также сообщается, что ранее мужчина уже был судим за убийство и грабеж.