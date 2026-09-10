Тело матери нашли в холодильнике: в России мужчина подозревается в убийстве

·79·Мир
Тело матери нашли в холодильнике: в России мужчина подозревается в убийстве

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина признался в убийстве своей 64-летней матери. По предварительным данным, причиной убийства могли стать деньги, проигранные на ставки в букмекерской конторе. Об этом сообщает Закон.кз.

По информации телеканала «78», вечером 9 сентября мужчина сам подошел на улице к сотрудникам Росгвардии и заявил о совершении убийства. Правоохранители вместе со следователями выехали в его квартиру на Ленинском проспекте. Там в отдельном холодильнике было обнаружено тело женщины. По данным следствия, убийство было совершено 22 августа.

Отмечается, что мужчина страдал игровой зависимостью. Предполагается, что он напал на мать в тот момент, когда она пересчитывала деньги. Мужчина боялся, что она заметит недостачу. После этого он взял нож и нанес матери не менее пяти ударов.

Затем мужчина перенес тело женщины в отдельный холодильник, стоявший в соседней комнате.

Подозреваемый задержан. По данным полиции, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Также сообщается, что ранее мужчина уже был судим за убийство и грабеж.

Санкт-Петербургқотилликжиноятқимор ўйинлариРоссиясудланувчи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Инцидент, потрясший семьи с маленькими детьми в Израиле: какой заговор был раскрыт?Инцидент, потрясший семьи с маленькими детьми в Израиле: какой заговор был раскрыт?Сегодня, 19:26Гражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумовГражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумовСегодня, 18:53В Москве задержан шпион, охранявший посольство Великобритании: Он обвиняется в покушении на послаВ Москве задержан шпион, охранявший посольство Великобритании: Он обвиняется в покушении на послаСегодня, 17:56Бывший глава «Яндекса» объединился с Palantir: какую угрозу это несет для России?Бывший глава «Яндекса» объединился с Palantir: какую угрозу это несет для России?Сегодня, 17:31«Утопавшая» в золоте невеста тоже арестована в ходе следствия«Утопавшая» в золоте невеста тоже арестована в ходе следствияСегодня, 17:14Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?Сегодня, 16:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях