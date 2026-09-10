Теперь в это время шуметь нельзя: установлен новый порядок

·56·Общество
Теперь в это время шуметь нельзя: установлен новый порядок

В Узбекистане установлен новый порядок, направленный на обеспечение ночного покоя граждан. Согласно ему, не допускается создание шума, нарушающего тишину граждан, в рабочие дни с 23:00 до 07:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00.

Данный порядок закреплен в законе «О защите населения от вредного воздействия шума», принятом 9 сентября.

Согласно закону, допустимым уровнем шума считается уровень, установленный санитарными правилами и нормами, который существенно не беспокоит человека и не вызывает серьезных изменений в его организме.

К числу шумов, нарушающих покой и нормальный отдых граждан, относятся шумы, возникающие в результате бытовой деятельности в жилых помещениях, строительных работ, строительной техники и транспортных средств, а также движения различных видов транспорта.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения определен уполномоченным государственным органом в сфере защиты населения от вредного воздействия шума.

Также можно потребовать через суд компенсацию за ущерб, причиненный в результате вредного воздействия шума.

Новый закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

шовқинқонунсанитарияЎзбекистонсоғлиқни сақлаштранспортқурилиш
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Сурхандарье обнаружили кладбище возрастом 3,5 тысячи летВ Сурхандарье обнаружили кладбище возрастом 3,5 тысячи летСегодня, 19:13Бывший сотрудник восстановлен на работе на основании решения судаБывший сотрудник восстановлен на работе на основании решения судаСегодня, 15:42Свадьба года в Ташкенте: бывший кыргызский чиновник устроил роскошное торжество для сынаСвадьба года в Ташкенте: бывший кыргызский чиновник устроил роскошное торжество для сынаСегодня, 14:27На Чорваке найдено тело второго из утонувших отца и двух его сыновейНа Чорваке найдено тело второго из утонувших отца и двух его сыновейСегодня, 14:08В Юнусабаде приняты меры в отношении родителей подрафших школьниковВ Юнусабаде приняты меры в отношении родителей подрафших школьниковСегодня, 13:27В Камаши домохозяйка выиграла 50 миллионов сумов за чтение книгВ Камаши домохозяйка выиграла 50 миллионов сумов за чтение книгСегодня, 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД