Теперь в это время шуметь нельзя: установлен новый порядок

В Узбекистане установлен новый порядок, направленный на обеспечение ночного покоя граждан. Согласно ему, не допускается создание шума, нарушающего тишину граждан, в рабочие дни с 23:00 до 07:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00.

Данный порядок закреплен в законе «О защите населения от вредного воздействия шума», принятом 9 сентября.

Согласно закону, допустимым уровнем шума считается уровень, установленный санитарными правилами и нормами, который существенно не беспокоит человека и не вызывает серьезных изменений в его организме.

К числу шумов, нарушающих покой и нормальный отдых граждан, относятся шумы, возникающие в результате бытовой деятельности в жилых помещениях, строительных работ, строительной техники и транспортных средств, а также движения различных видов транспорта.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения определен уполномоченным государственным органом в сфере защиты населения от вредного воздействия шума.

Также можно потребовать через суд компенсацию за ущерб, причиненный в результате вредного воздействия шума.

Новый закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.