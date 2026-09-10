Xiaomi начала глобальное тестирование HyperOS 4

·23·Технологии
Xiaomi начала глобальное тестирование HyperOS 4

Китайский технологический гигант Xiaomi официально начал глобальное закрытое тестирование своей новейшей операционной системы — платформы HyperOS 4, созданной на базе Android 17. Согласно данным иксбт.ком, новое программное обеспечение, представленное в середине августа текущего года исключительно для китайского рынка, теперь поэтапно становится доступным и для международных пользователей, привлекая внимание миллионов владельцев смартфонов по всему миру. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Сообщается, что в первом этапе глобального бета-тестирования примут участие семь моделей мобильных устройств. Первоначальная тестовая версия уже выпущена для трех самых передовых флагманов бренда, а владельцы остальных четырех устройств смогут получить данное обновление начиная с 17 сентября текущего года.

Устройства, участвующие в первом этапе тестирования

В данный этап глобального бета-тестирования включены следующие современные смартфоны:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Леика Леитзфоне поверед бй Xiaomi
  • Xiaomi 17Т
  • Xiaomi 17Т Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
Новая система HyperOS 4 примечательна не только кардинально обновленной функциональностью, но и значительными изменениями во внешнем виде. В интерфейсе программного обеспечения внедрен новый визуальный стиль под названием Софт Лигхт Гласс, который предлагает пользователям более современную и легкую дизайнерскую среду.

Также разработчики создали более широкие возможности для персонализации и настройки главного экрана. Отдельно отмечено, что скорость запуска приложений значительно возросла, а общая производительность системы и плавность интерфейса были улучшены.

Искусственный интеллект и возможности камеры

В рамках новой операционной системы значительно развиваются функции на базе искусственного интеллекта. Это служит автоматизации повседневных задач пользователей и делает процесс взаимодействия с устройством более удобным. Кроме того, мультимедийные возможности, включая качество воспроизведения видео, вышли на новый уровень.

Приложение камеры также прошло серьезную оптимизацию. В частности, был переработан алгоритм ХДР, увеличена скорость его работы, а само приложение камеры стало реагировать на действия пользователя гораздо быстрее и без задержек.

Отмечается, что пользователи, желающие принять участие в этих тестах, могут подать заявку через приложение Xiaomi Коммунитй. В то же время компания предупреждает о важном ограничении: после установки HyperOS 4 Бета через ОТА вернуться к предыдущей версии обычным способом будет невозможно. Для отката системы потребуется полная перепрошивка через загрузчик.

XiaomiHyperOS 4Android 17СмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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