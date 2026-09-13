Представлен Honda Пасспорт ТраилСпорт 2027 с увеличенным дорожным просветом

·23·Авто
Представлен Honda Пасспорт ТраилСпорт 2027 с увеличенным дорожным просветом

Компания Honda представила новый Honda Пасспорт ТраилСпорт 2027, который позиционируется как самый совершенный внедорожник в истории бренда. По данным иксбт.ком, эта версия, пользующаяся высоким спросом у покупателей и составляющая более 80% продаж, претерпела серьезные обновления и способна составить достойную конкуренцию основным соперникам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Главным новшеством автомобиля стала полностью переработанная подвеска. Инженеры заменили около 70% компонентов, включая пружины, амортизаторы, рычаги, стабилизаторы и поворотные кулаки. Также были модернизированы передние приводные валы и подрамник в соответствии с современными требованиями.

Благодаря этим инженерным решениям дорожный просвет кроссовера был увеличен на 35 миллиметров и достиг 245 миллиметров. В Honda подчеркивают, что по этому показателю новинка японского бренда превосходит таких известных конкурентов, как Toyota 4Руннер ТРД, Subaru Утбак Вилдернесс и Ford Bronco Sport Бадландс Саскуатч.

Геометрия и изменения во внешнем виде

Модернизированная подвеска также положительно повлияла на геометрическую проходимость автомобиля. В частности, углы въезда и съезда теперь составляют 25 градусов, что на 2 градуса лучше прежних показателей. Обновленная подвеска не только улучшила комфорт на бездорожье и артикуляцию колес, но и значительно повысила точность рулевого управления на асфальте.

Внешний вид автомобиля можно легко узнать по двум янтарным светодиодным огням в зоне воздухозаборника на капоте, расширенным накладкам на колесные арки и измененной защите переднего бампера. Также покупателям вместо цвета Обсидиан Блуе Пеарл предлагается новый оттенок Смоке Блуе Пеарл, а пакет Блакут был дополнен новыми черными декоративными элементами.

Производитель сохранил проверенный силовой агрегат. Honda Пасспорт ТраилСпорт оснащается мощным 3,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем В6 мощностью 285 лошадиных сил.

Интерьер и сроки выхода на рынок

Все версии ТраилСпорт теперь стандартно оснащаются рулевым колесом с подогревом и системой камер ТраилВатч. Ранее эти опции были доступны только в топовой модификации ТраилСпорт Элите. Специальные камеры контролируют переднюю, заднюю и боковые части автомобиля, обеспечивая круговой обзор, что облегчает движение на сложном рельефе.

Сообщается, что Honda Пасспорт ТраилСпорт 2027 в ближайшее время поступит в дилерские центры США, а цены на него будут объявлены позже. Топовая версия ТраилСпорт Элите начнет поставляться на японский рынок с начала 2027 года. Кроссовер был разработан в США и собирается исключительно на заводе Honda в Алабаме.

HondaPassport TrailSportКроссоверАвтоновостиВнедорожник
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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