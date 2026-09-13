Мареска восхитился самоотверженностью Эрлинга Холанда — громкое признание перед дерби!

Сегодня поклонники футбола в Англии и по всему миру с нетерпением ждут центрального матча 4-го тура АПЛ — манчестерского дерби. В принципиальном поединке, который начнётся в 20:30, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед». Перед этим грандиозным противостоянием главный тренер «горожан» Энцо Мареска особо похвалил невероятное трудолюбие и лидерские качества основного бомбардира команды Эрлинга Холанда. Норвежская звезда, набравшая фантастическую форму уже на старте нового сезона и в одиночку сломившая сопротивление «Порту» в Лиге чемпионов, поразила тренерский штаб одним лишь эпизодом возвращения в оборону.

Итак, какой именно подвиг Холанда Мареска выделил перед дерби, каковы показатели 26-летнего нападающего в этом сезоне и как «Юнайтед» попытается остановить его в сегодняшней встрече?

«Пробежал 80 метров, чтобы вернуть мяч»: изумление Марески

Наставник «Манчестер Сити» в интервью изданию Китй Кстра высоко оценил самоотверженность норвежского форварда не только в атаке, но и в защите:

Не просто бомбардир, а настоящий боец: «Эрлинг не только забивает голы, но и упорно, неустанно трудится на поле», — сказал Мареска;

80-метровый спринт в матче против «Порту»: Тренер рассказал об одном примечательном эпизоде: «В одном из моментов в игре с “Порту” он пробежал 80 метров просто для того, чтобы команда вернула мяч. Это показывает, что его значение на поле не ограничивается только голами»;

Бескомпромиссная жажда победы: По словам специалиста, Холанд уже превратился в истинного лидера, который в каждом единоборстве стремится исключительно к победе.

5 голов в 5 матчах: дубль в Лиге чемпионов и беспощадная статистика

26-летний норвежский нападающий в текущем сезоне становится настоящим кошмаром для вратарей соперников:

Пик результативности: В 5 матчах нового сезона Холанд успел записать на свой счет 5 забитых мячей;

Автор еврокубковой победы: На днях в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА он отправил два безответных мяча в ворота португальского «Порту» (2:0), принеся «горожанам» важнейшую победу;

Отличная спортивная форма перед дерби: Помимо постоянной угрозы воротам соперника, непрекращающийся 90-минутный прессинг делает его самой опасной фигурой в сегодняшнем манчестерском дерби.

Сегодня в 20:30: великое противостояние в манчестерском дерби

Одно из самых жестких противостояний в английском футболе вот-вот начнется:

Принципальная битва «Сити» и «Юнайтед»: Эта встреча в рамках 4-го тура АПЛ пройдет под мощным психологическим давлением, определяя, кому принадлежит Манчестер;

Лидер без потери очков: «Сити» выйдет на поле с целью продолжить победное шествие в лиге и удержать вершину турнирной таблицы;

Испытание обороны «красных дьяволов»: Главной задачей для защитников «Манчестер Юнайтед» станет нейтрализация неудержимого Эрлинга Холанда, который не устает пробегать по 80 метров ради мяча.

«Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески полностью готов к сегодняшнему дерби, и норвежский бомбардир на острие атаки намерен вновь нанести решающий удар.

Как вы думаете, сможет ли Эрлинг Холанд снова забить и принести победу «Манчестер Сити» в большом дерби, которое начнется сегодня в 20:30, или же «Манчестер Юнайтед» сумеет обуздать суперфорварда на выезде? Доказывает ли то, что Холанд пробегает 80 метров ради обороны, его статус лучшего игрока мира? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим аналитическим материалом перед супердерби со всеми фанатами АПЛ и футбола!