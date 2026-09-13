27-летняя инфлюенсер скончалась после медицинской процедуры

·136·Мир
27-летняя инфлюенсер скончалась после медицинской процедуры

В Финляндии в возрасте 27 лет скончалась Оливия Орас, известная инфлюенсер и одна из первых местных звезд социальных сетей. Она ушла из жизни 2 сентября в Хельсинки в результате осложнений после неудачной медицинской процедуры. Об этом сообщили ее родители.

Близкие Оливии заявили, что ее смерть стала полной неожиданностью. Члены семьи попросили с уважением отнестись к их частной жизни и не разглашать подробности случившегося.

Один из друзей Оливии в беседе с местными СМИ отметил, что ее смерть связана с обстоятельствами, не зависящими от нее. Также было заявлено, что по данному факту может быть проведено дополнительное расследование.

Оливия родилась в 1998 году в семье арт-дилера Рейо Ораса (80 лет) и Йоханны Орас (56 лет), будучи их единственным ребенком.

Она обрела популярность в социальных сетях еще в подростковом возрасте. На пике своей деятельности у нее было около 40 тысяч подписчиков в интернете. О жизни Оливии даже был снят документальный фильм под названием «Те Перфект Селфие».

Блондинка в черной кожаной куртке и очках стоит перед цветной стеной.

Позже она немного отошла от публичности и работала в сферах маркетинга, моды, компаний, занимающихся искусственным интеллектом, а также в дизайнерской компании Калларй, принадлежащей ее матери.

В 2025 году Оливия основала организацию Орас Респиратус для поддержки исследований заболеваний легких.

За четыре дня до смерти она опубликовала фотографию со своим партнером Оскаром Комулайненом из ресторана, отмеченного звездой Мишлен, в норвежском городе Беккьярвик. Они праздновали день рождения Оскара.

В этом посте Оливия написала: «Мы точно никогда не забудем этот вечер».

Известный предприниматель Петер Вестербака также рассказал, что видел Оливию за несколько дней до ее смерти в городе Турку.

«Эта новость стала неожиданностью для всех. Она была очень хорошей и умной молодой женщиной. Я до сих пор думаю: как такое могло произойти?», — сказал он.

Девушка-блондинка в голубом платье улыбается на фоне природы.

Руководитель танцевальной школы Анитра Ахтола также оставила трогательные слова в память об Оливии.

«Ты ушла слишком рано. Любовь между тобой и Оску была поистине особенной», — написала она.

В субботу мать Оливии опубликовала в социальной сети фотографию дочери в рамке, рядом с которой стояли роза и свеча.

«Оливия 1998–2026. Давайте вспомним ее на платформе, которую она так любила», — написала Йоханна Орас.

На данный момент официальное медицинское заключение о причине смерти Оливии Орас не публиковалось.

Оливия ОрасOras RespiratusХельсинкиМишлен
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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