Флагман iQOO 16 получит экран Samsung нового поколения и огромную батарею

В то время как рынок смартфонов стремительно развивается, бренд iQOO раскрыл дизайн и основные технические характеристики своего следующего флагмана — iQOO 16. Устройство, которое производители называют «монстром внутри», призвано установить новые стандарты в мобильной индустрии благодаря своим сверхмощным возможностям. Согласно данным иксбт.ком, известный инсайдер Дебаян Рой опубликовал подробное описание этого смартфона, и ожидается, что он превзойдет нынешние флагманы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из главных особенностей устройства является его экран. Модель iQOO 16 будет оснащена плоской ОЛЭД-панелью диагональю 6,85 дюйма. Она поддерживает разрешение 2К и частоту обновления 165 Hz. Инсайдер подчеркивает, что это экран Samsung, изготовленный из самого передового материала М16, и ожидается, что такой технологии не будет даже в будущей модели Galaxy S26 Ultra.

Новейший процессор и высокая производительность

Аппаратную платформу смартфона составит еще официально не представленный мощный чип Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Этот процессор нового поколения позволит iQOO 16 без труда справляться с самыми тяжелыми задачами, включая ресурсоемкие игры и функции AI. Также для быстрой передачи данных предусмотрен современный порт USB 3.2.

По емкости аккумулятора устройство также претендует на звание настоящего рекордсмена. В смартфон будет установлена огромная батарея емкостью 8400 mAh. Для восстановления такого большого заряда будут предложены технология быстрой зарядки мощностью 100 Вт и возможность беспроводной зарядки. Это позволит пользователям долгое время пользоваться устройством, не беспокоясь о разрядке.

Совершенная система камер и защита

Что касается фотовозможностей, iQOO 16 будет оснащен блоком основной камеры, состоящим из трех 50-мегапиксельных сенсоров. В основном модуле расположен датчик крупного оптического формата 1/1,3 дюйма, а в перископическом объективе с 3-кратным оптическим зумом используется сенсор Sony ИМКс882. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя, что гарантирует качественные автопортреты и видеозвонки.

Корпус устройства полностью соответствует современным требованиям и имеет высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту ИП69. Напомним, что инсайдер Дебаян Рой, раскрывший эти данные, ранее распространял характеристики смартфонов Xiaomi 15Т и Xiaomi 15Т Pro, а также фотографии Xiaomi 15 Ultra. Ожидается, что флагман iQOO 16 составит серьезную конкуренцию лидерам мобильного рынка благодаря своему передовому дисплею и техническим характеристикам.