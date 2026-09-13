Проходящий в столице Индии Нью-Дели очередной саммит БРИКС стал важной дипломатической площадкой не только для экономической интеграции, но и для урегулирования украинского конфликта — одного из самых тяжелых геополитических кризисов в мире. В ходе двусторонних встреч председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели отдельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, активно предложив свои «добрые услуги» в качестве посредников в мирном урегулировании спора в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, раскрывая подробности данных переговоров, официально подтвердил, что два крупных лидера глобального Юга проявили огромный интерес к этому вопросу, а Путин тепло встретил эти инициативы.

Итак, какие конкретные посреднические предложения выдвинули Си Цзиньпин и Моди, как на них отреагировал Путин и смогут ли две могущественные державы мира стать решающим ключом к остановке войны?

«Добрые услуги для поиска решения проблемы»: заявление Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь Кремля раскрыл важные подробности переговоров в Нью-Дели:

Активный интерес Моди и Си Цзиньпина: «В ходе двусторонних контактов Моди и Си проявили подробный интерес к теме урегулирования по Украине и активно предложили свои добрые услуги в целях содействия поиску решения проблемы», — заявил Песков журналистам;

Положительная реакция Путина: Президент России искренне приветствовал такую готовность и миротворческую инициативу лидеров двух стран;

Полная информация о ситуации: Сообщается, что Путин предоставил руководителям Пекина и Дели подробную информацию о реальном положении дел на поле боя и вокруг переговоров.

Саммит в Нью-Дели: украинская тема в центре внимания

На двусторонних встречах на полях БРИКС основное внимание уделяется вопросам безопасности:

Главная тема повестки: Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что украинская тема станет одной из главных тем обсуждения на двусторонних встречах в рамках саммита;

Платформа Нью-Дели: На данном мероприятии высокого уровня, принимающей стороной которого выступает Индия, наряду с многосторонними отношениями приоритетное значение приобрело дипломатическое мирное урегулирование глобальных конфликтов;

Сбалансированная позиция: И Индия, и Китай с начала конфликта сохраняют нейтральную позицию, выступая за диалог и перемирие.

Посредничество Китая и Индии: возможность перемирия, которую ждет мир

Присоединение Пекина и Дели к процессу создает новый баланс сил в международной политике:

Лидеры глобального Юга: Совместное или независимое посредничество двух государств, контролирующих почти треть населения мира и мощную экономику, имеет серьезный вес для обеих сторон;

Альтернативная дипломатия против давления Запада: На фоне монопольного давления США и Европы мирный формат, предлагаемый двумя азиатскими гигантами, может стать более удобным мостом для достижения компромисса;

Перспективы переговоров: Если усилия Пекина и Дели перейдут в практическую стадию, высока вероятность создания реальной почвы для возобновления мирных переговоров в осенние месяцы.

Открытый диалог Си Цзиньпина и Нарендра Моди с Владимиром Путиным расценивается как очередной важный дипломатический сигнал на пути к прекращению войны и возвращению за стол переговоров.

Как вы думаете, смогут ли вмешательство и посредничество Китая и Индии положить конец вооруженному конфликту в Украине? Могут ли Запад и Киев принять условия мира, предлагаемые Пекином и Дели? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом крайне важных дипломатических шагов на большой геополитической арене со всеми близкими и любителями политики!