Кушнер выступил с неожиданным заявлением: Трамп приказал подготовить специальный план

·45·Мир
Кушнер выступил с неожиданным заявлением: Трамп приказал подготовить специальный план

Вашингтон предпринял беспрецедентные, активные и неожиданные шаги по дипломатическому урегулированию глобального кризиса вокруг Украины. Зять и бывший советник президента США Джаред Кушнер в сопровождении спецпредставителя Стива Уиткоффа охарактеризовал свои недавние дипломатические поездки в Москву и Киев как «крайне успешные». Выступая на авторитетном форуме в Киеве, Кушнер сообщил, что в ходе этих визитов были глубоко изучены реальные позиции обеих сторон, и теперь у Вашингтона есть четкое представление не просто об остановке войны, но и об обеспечении долгосрочного и прочного мира в регионе.

Самым сенсационным аспектом стало то, что президент США Дональд Трамп лично поручил разработать пакет конкретных мер по достижении мира, и в ближайшее время может возобновиться стол трехсторонних переговоров. Москва заявила, что также не исключает подобного диалога, однако самым тяжелым препятствием остается территориальный вопрос. Что за новые идеи Кушнер продвигал в Киеве и Москве, какая страна выбирается в качестве основной площадки для переговоров и в каких точках стороны должны пойти на компромисс, чтобы поставить точку в войне?

«Теперь мы точно знаем, какими будут следующие шаги»: заявление Кушнера

Выступая на форуме в Киеве, Джаред Кушнер раскрыл изданию «Европейская правда» («ЕП») важные результаты своей поездки:

  • «Поездка была очень успешной»: «Я бы назвал эти визиты очень успешными. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги», — заявил представитель США;

  • Формула прочного мира: Кушнер отметил, что в США сформировалось крепкое представление не просто о приостановке конфликта, но и о том, «что может привести к долгосрочному и устойчивому миру»;

  • Информация, полученная от обеих сторон: Первичные и актуальные данные, полученные от руководства России и Украины, послужили толчком к рождению новых конструктивных идей.

Поручение Трампа и приближающаяся трехсторонняя встреча

Белый дом выбирает активную тактику в качестве посредника в урегулировании конфликта:

  • Специальный пакет действий Трампа: Дональд Трамп поручил подготовить план специальных мер, направленных на достижение мира по итогам переговоров Киева и Москвы;

  • Возврат к трехстороннему формату: По мнению Кушнера, наиболее эффективным шагом в ближайшее время может стать организация прямой трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной;

  • Посредническая ответственность: «Задача Вашингтона — работать с обеими сторонами, укреплять взаимное доверие, искать точки соприкосновения и создавать возможности для достижения соглашения», — подчеркнул Кушнер.

Препятствие в виде территориальных споров и переговорная площадка: вариант ОАЭ

Перед крупными дипломатическими переговорами стоят сложнейшие геополитические барьеры:

  • Территориальный вопрос — самый запутанный узел: Джаред Кушнер открыто признал, что территориальный вопрос остается самым сложным и тяжелым спором в консультациях по Украине;

  • Осторожная реакция Кремля: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отрицать трехсторонний диалог, однако отреагировал следующим образом: «Говорить о месте и точных сроках переговоров пока рано»;

  • Являются ли Абу-Даби приоритетной платформой?: Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать приоритетной переговорной площадкой для будущих мирных встреч.

Эта громкая дипломатическая миссия Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа по Москве и Киеву становится самым серьезным сигналом на пути к открытию дверей для компромисса и выводу зашедших в тупик мирных переговоров на новый этап в осенние месяцы.

Как вы думаете, сможет ли новый план, продвигаемый Дональдом Трампом и Джаредом Кушнером, примирить Москву и Киева? Могут ли на ожидаемой трехсторонней встрече на площадке ОАЭ подписать соглашение, решающее судьбу войны? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим чрезвычайно важным анализом мировой дипломатии со всеми любителями международной политики и друзьями!

Джаред КушнерДмитрий ПесковКиевский форумОАЭ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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