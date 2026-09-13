Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?

·56·Общество
Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?

Число граждан, вернувшихся из России в Узбекистан, за короткое время достигло почти 100 тысяч человек. В период с 25 августа по 5 сентября на родину вернулись 96 415 граждан Узбекистана. Эта цифра ставит на повестку дня вопросы о серьезных изменениях в миграционном потоке.

Самое примечательное заключается в том, что почти половина из них въехала в Узбекистан не напрямую из России, а через Казахстан.

Однако пока до конца не ясно, что стоит за этой статистикой. Официальных данных о том, сколько возвращений было плановыми, сколько связано с работой или правовыми проблемами, и вернутся ли эти граждане снова в России, пока не опубликовано.

Агентство миграции Узбекистанагражданевернувшиеся из России в Узбекистантрудовые мигранты в Россиимиграция через Казахстан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Женщины старше 50 лет тоже стали матерями: новая статистика в УзбекистанеЖенщины старше 50 лет тоже стали матерями: новая статистика в УзбекистанеСегодня, 12:58Водитель Малибу задержан: нарушивший правила водитель, чуть не сбивший людей, попросил прощенияВодитель Малибу задержан: нарушивший правила водитель, чуть не сбивший людей, попросил прощенияСегодня, 11:01Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыбНеобычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыбСегодня, 10:54Поручение Президента выполнено незамедлительно: Дилнозе Реджабовой присвоено звание полковникаПоручение Президента выполнено незамедлительно: Дилнозе Реджабовой присвоено звание полковникаСегодня, 10:15Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»Сегодня, 10:07В Фергане внук, убивший бабушку и поджегший дом, приговорен к 17 годам лишения свободы (видео)В Фергане внук, убивший бабушку и поджегший дом, приговорен к 17 годам лишения свободы (видео)Сегодня, 10:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД