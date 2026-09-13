Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?

Число граждан, вернувшихся из России в Узбекистан, за короткое время достигло почти 100 тысяч человек. В период с 25 августа по 5 сентября на родину вернулись 96 415 граждан Узбекистана. Эта цифра ставит на повестку дня вопросы о серьезных изменениях в миграционном потоке.

Самое примечательное заключается в том, что почти половина из них въехала в Узбекистан не напрямую из России, а через Казахстан.

Однако пока до конца не ясно, что стоит за этой статистикой. Официальных данных о том, сколько возвращений было плановыми, сколько связано с работой или правовыми проблемами, и вернутся ли эти граждане снова в России, пока не опубликовано.