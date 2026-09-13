Космический аппарат Хаябуса2 измерил расстояние до астероида с помощью лазера

Зонд Хаябуса2 Японского агентства аэрокосмических исследований впервые в истории изучения космоса успешно измерил расстояние до астероида с помощью лазера во время полета. Как сообщает издание иксбт.ком, этот сложный научный эксперимент был проведен вблизи астероида Торифунė, который является первой целью расширенной миссии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе уникальной операции, проведенной 5 июля текущего года, использовался лазерный высотомер ЛАЛТ (Ласер Алтиметер), установленный на борту аппарата. Лазерный луч был успешно задействован дважды в моменты максимального сближения зонда с астероидом, а именно на расстоянии 20 и 15 километров от него.

Сложность эксперимента и технические детали

Данная процедура измерения отличалась крайне высоким уровнем сложности. Поскольку скорость движения космического аппарата составляла 5,3 км/с, требовалось, чтобы узкий лазерный луч попал точно в небольшую область поверхности Торифунė размером всего 30 и 23 метра.

Для достижения успеха специалисты миссии заранее с высокой точностью рассчитали траекторию. Также потребовалось обеспечить строгий контроль пространственной ориентации аппарата и выполнить специальную настройку приборов для выделения полезного сигнала из фонового шума.

Возможности устройства ЛАЛТ

Изначально устройство ЛАЛТ служило зонду Хаябуса2 для изучения рельефа астероида Рюгу и выполнения навигационных задач. Помимо определения расстояния, оно позволяет собирать важные данные о плотности поверхности небесного тела, пористости, отражательной способности и количестве пыли вокруг него.

Подобные лазерные измерения имеют важное значение для определения истинных размеров и масштабов объектов в космосе. Повторяя их на разных этапах миссии и объединяя с данными о движении аппарата, можно более точно определить положение и траекторию движения астероида в пространстве.

Роль в планетарной безопасности

Полученные результаты актуальны не только для научных исследований, но и для обеспечения безопасности нашей планеты. Знание точных параметров орбиты астероида позволяет заранее оценивать будущие траектории движения околоземных объектов, которые могут представлять угрозу для Земли.

В настоящее время группа проекта Хаябуса2 проводит глубокий анализ результатов эксперимента. В частности, ученые работают над определением точной точки на поверхности Торифунė, куда попал лазерный импульс.