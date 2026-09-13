Ожидаются новые изменения в дизайне флагмана Xiaomi 18 Pro

В интернете появились изображения чехлов для смартфона Xiaomi 18 Pro, которые раскрыли интересные изменения в конструкции флагмана следующего поколения. По данным иксбт.ком, новый аксессуар указывает на изменения в блоке камеры, корпусе и наличие дополнительной кнопки по сравнению с текущей моделью Xiaomi 17 Pro. Эта утечка уже привлекла внимание поклонников бренда и энтузиастов технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В процессе сравнения выяснилось, что при надевании чехла на модель Xiaomi 17 Pro под блоком камеры остается заметное свободное пространство. Это может означать, что блок основной камеры следующего поколения будет значительно вытянут вниз. По мнению экспертов, это дополнительное пространство, скорее всего, связано с необходимостью установки более крупных сенсоров или обновленной оптики.

Размеры корпуса и кнопка для AI

Согласно другим изменениям в дизайне, Xiaomi 18 Pro получит немного более длинный корпус, чем его предшественник. При этом ожидается, что расположение кнопок питания и регулировки громкости останется практически неизменным, что позволит сохранить общую эргономику устройства. Также примечательно, что в конструкции чехла появилось специальное отверстие для еще одной физической кнопки.

Предполагается, что эта новая дополнительная кнопка будет служить для быстрого доступа к функциям AI в системе HyperOS. Для Xiaomi это не совсем новая идея, так как подобная кнопка ранее использовалась в моделях Ми 10 и МИКс 3, но позже компания отказалась от нее. На фоне популяризации технологий генеративного AI это решение возвращается.

Возможности камеры и даты презентации

Согласно другим утечкам, Xiaomi 18 Pro получит продвинутые обновления камеры. Ожидается, что в смартфон установят новый основной 200-мегапиксельный сенсор СмартСенс с технологией ЛОФИК 3.0 и оптическим форматом 1/1,28 дюйма. Кроме того, сообщается, что компания планирует впервые со времен модели Ми 10 Ultra вернуть дизайн с прозрачным корпусом.

По имеющимся данным, модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max ожидаются к презентации в сентябре 2026 года. Базовый смартфон Xiaomi 18 с кодовым названием Венике, как предполагается, выйдет немного позже — в период с декабря 2026 года по январь 2027 года. При этом есть сообщения о том, что модель Xiaomi 18 Ultra была отменена компанией.

На данный момент вся эта информация остается официально не подтвержденной. Хотя чехлы наглядно демонстрируют будущие конструктивные изменения, характеристики камеры, точное назначение дополнительной кнопки и сроки выхода смартфонов еще ожидают официального анонса.