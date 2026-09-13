«Трамп каждый день говорит разное»: Тегеран не знает, какому слову США верить

На фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке и сложных дипломатических связей между Вашингтоном и Тегераном Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан выступил с открытым и критическим заявлением в отношении политической риторики главы США Дональда Трампа. Иранский лидер подчеркнул, что высказывания руководителя Белого дома в адрес Ирана крайне противоречивы и нестабильны, и выразил недоумение по поводу того, какое именно из заявлений Трампа официальный Тегеран должен воспринимать как реальную позицию и на что опираться в своих действиях.

Угрозы и давление в один день и призывы к дружбе и сотрудничеству в другой еще больше усугубляют и без того низкий уровень взаимного доверия между двумя странами. Итак, какие противоречивые взгляды Трампа разоблачил Пезешкиан, как нестабильные сигналы Белого дома влияют на дипломатию Тегерана и что означает эта неопределенность в отношениях США и Ирана для безопасности региона?

«В один день хочет уничтожить, в другой — говорит, что мы друзья»: Открытое возражение Пезешкиана

Президент Ирана на конкретных примерах продемонстрировал резкие различия между ежедневными заявлениями Дональда Трампа:

Постоянно меняющаяся риторика: «Трамп каждый день говорит разное. В его заявлениях не чувствуется последовательности и четкой дипломатической линии», — заявил глава иранского государства;

Угроза уничтожения и претензии на дружбу: «В один день он заявляет, что хочет полностью уничтожить Иран, но уже на следующий день выступает с заявлением: “Мы друзья Ирана”», — прокомментировал Пезешкиан;

Игра в признание и отрицание: Было отмечено также, что в один день он подчеркивает признание Ирана в качестве независимой и законной силы, а в другой — заявляет о ее полном непризнании;

Тупик в принятии решений: «Поэтому мы точно не знаем, какое именно его заявление нам принимать и на какое из них опираться в политических действиях», — резюмировал иранский лидер.

«Противоречивые сигналы» Вашингтона: Углубление кризиса доверия

Несоразмерные заявления Белого дома осложняют двусторонний диалог:

Путаница угроз и предложений: Администрация США, с одной стороны, заявляет об усилении экономического и военного давления на Иран, а с другой — призывает к новому соглашению и за стол переговоров;

Осторожная позиция Тегерана: Иранская сторона неоднократно подчеркивала, что в таких нестабильных условиях может верить не словам, а исключительно практическим шагам, реальной отмене санкций и официальным гарантиям;

Нарушение дипломатического баланса: Часто меняющиеся выступления лидера США в социальных сетях и прессе существенно осложняют и работу международных посредников (включая Оман и другие государства).

Обострение на Ближнем Востоке и неопределенное будущее

Словесная война между США и Ираном оказывает серьезное влияние на региональную политику:

Ормузский пролив и нефтяная безопасность: Эскалация заявлений представляет прямую угрозу стратегическим морским путям и стабильности мирового энергетического рынка;

Размывание перспектив переговоров: До тех пор, пока нет четкой и последовательной политической позиции, вероятность заключения нового прочного соглашения по ядерной программе или региональной безопасности остается крайне низкой;

Дипломатия наблюдения: Официальный Тегеран пока выбирает тактику тщательного наблюдения за внутренней политикой США и тем, во что выльются дальнейшие конкретные шаги Трампа.

Данное заявление Масуда Пезешкиана в очередной раз доказало, что Иран в диалоге с Вашингтоном опирается не на туманные и нестабильные обещания, а исключительно на твердую и сбалансированную дипломатию.

А как считаете вы, являются ли подобные взаимоисключающие заявления Дональда Трампа в отношении Ирана специальным тактическим давлением или они свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона четкого стратегического плана? Смогут ли Иран и США в ближайшем будущем прийти к мирному дипломатическому компромиссу? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом по ближневосточной дипломатии со всеми любителями международной политики и друзьями!