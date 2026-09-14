На страницах одного из самых авторитетных и старейших периодических изданий Южной Кореи Те Чосун Даилй опубликована масштабная концептуальная статья Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева под названием «Узбекистан и Республика Корея: партнерство, устремленное в будущее в эпоху перемен». В своем выступлении глава государства глубоко проанализировал особые стратегические отношения между Ташкентом и Сеулом, исторические узы дружбы, а также экономические связи, выросшие за последние годы беспрецедентными темпами. Цифры действительно поражают: если объем взаимного товарооборота в кратчайшие сроки вырос ровно в 5 раз, то прямые инвестиции Кореи в экономику нашей страны преодолели рубеж в 8 миллиардов долларов.

Президент твердо подчеркнул, что пришло время вывести сотрудничество двух стран с уровня обычных торговых связей на этап глобальных технологических платформ, искусственного интеллекта, полупроводников и «зеленой» индустрии. И так, какие высокотехнологичные продукты будут производить в будущем более 700 совместных предприятий, осуществляющих деятельность в Узбекистане, какие исторические перспективы открывает для региона саммит «Центральная Азия — Республика Корея» и какой призыв эта программная статья адресовала деловым кругам Сеула?

Успех в цифрах: 8 млрд долларов инвестиций и 700 совместных предприятий

Экономическая интеграция двух государств демонстрирует наиболее эффективные показатели:

Пятикратный скачок торгового оборота: В результате реформ последних лет и открытой политики объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Кореей увеличился в пять раз;

Инвестиции на сумму свыше 8 миллиардов долларов: Южнокорейские компании и финансовые институты инвестировали в различные сферы экономики Узбекистана более 8 миллиардов долларов;

Более 700 совместных предприятий: Сегодня в нашей стране успешно действуют свыше 700 предприятий и перспективных проектов с участием корейского капитала;

Финансовый портфель на 3,5 миллиарда долларов: Пакет совместных проектов, реализуемых с КОИКА (Корейским агентством по международному сотрудничеству), Экспортно-импортным банком Кореи и ЭДКФ (Фондом сотрудничества в целях экономического развития), превысил 3,5 млрд долларов.

Промышленность будущего: Искусственный интеллект, полупроводники и «умные города»

Шавкат Мирзиёев обозначил главные драйверы вывода сотрудничества на качественно новый уровень:

От разрозненных сфер к единым платформам: Отмечена необходимость отказаться от разрозненных проектов и перейти к формированию общих производственных систем, технологических цепочек и новых рынков экспорта;

Приоритет высоких технологий: В качестве перспективных направлений определены искусственный интеллект, микроэлектроника и производство полупроводников, робототехника, а также сборка электротранспортных средств;

Биофармацевтика и «умные» (Смарт) инновации: Корейские гиганты приглашены в сферы «умных» сельскохозяйственных технологий, «умных» систем в градостроительстве и современной биофармацевтики;

Инвестиции в человеческий капитал: Подчеркнуто, что развитие системы образования, укрепление программ академического обмена и расширение научных лабораторий являются основой экономического роста.

«Центральная Азия — Корея»: Геополитическое пространство и общее благополучие

В статье раскрыта новая модель региональной солидарности и международного партнерства:

Значение исторического саммита: Президент охарактеризовал саммит «Центральная Азия — Республика Корея» как историческую диалоговую площадку, выводящую на самую высокую вершину отношения не только Узбекистана, но и всего региона с Сеулом;

Инициативы Узбекистана: Официальный Ташкент выдвигает ряд инициатив по дальнейшему углублению политического диалога, внедрению принципиально новых механизмов логистики и практического экономического партнерства;

Мир, основанный на инновациях: Глава государства выразил твердую уверенность в том, что между Центральной Азией и Кореей будет создано новое пространство сотрудничества, основанное на мире, прочном доверии, инновационных идеях и общем процветании.

Данная программная статья лидера Узбекистана, опубликованная в издании Те Чосун Даилй, служит четкой «дорожной картой» для выведения особого стратегического партнерства между двумя странами в новую высокотехнологичную эпоху.

Как вы думаете, какие новые возможности создаст огромный опыт Южной Кореи в сфере искусственного интеллекта и полупроводников для молодежи и промышленности Узбекистана? Во сколько раз еще может возрасти масштаб двусторонних инвестиций в предстоящие годы? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным авторитету Узбекистана на международной арене, со всеми друзьями и близкими в социальных сетях!