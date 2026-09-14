В издании Те Чосун Даилй опубликована историческая статья Шавката Мирзиёева

·37·Узбекистан
В издании Те Чосун Даилй опубликована историческая статья Шавката Мирзиёева

На страницах одного из самых авторитетных и старейших периодических изданий Южной Кореи Те Чосун Даилй опубликована масштабная концептуальная статья Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева под названием «Узбекистан и Республика Корея: партнерство, устремленное в будущее в эпоху перемен». В своем выступлении глава государства глубоко проанализировал особые стратегические отношения между Ташкентом и Сеулом, исторические узы дружбы, а также экономические связи, выросшие за последние годы беспрецедентными темпами. Цифры действительно поражают: если объем взаимного товарооборота в кратчайшие сроки вырос ровно в 5 раз, то прямые инвестиции Кореи в экономику нашей страны преодолели рубеж в 8 миллиардов долларов.

Президент твердо подчеркнул, что пришло время вывести сотрудничество двух стран с уровня обычных торговых связей на этап глобальных технологических платформ, искусственного интеллекта, полупроводников и «зеленой» индустрии. И так, какие высокотехнологичные продукты будут производить в будущем более 700 совместных предприятий, осуществляющих деятельность в Узбекистане, какие исторические перспективы открывает для региона саммит «Центральная Азия — Республика Корея» и какой призыв эта программная статья адресовала деловым кругам Сеула?

Успех в цифрах: 8 млрд долларов инвестиций и 700 совместных предприятий

Экономическая интеграция двух государств демонстрирует наиболее эффективные показатели:

  • Пятикратный скачок торгового оборота: В результате реформ последних лет и открытой политики объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Кореей увеличился в пять раз;

  • Инвестиции на сумму свыше 8 миллиардов долларов: Южнокорейские компании и финансовые институты инвестировали в различные сферы экономики Узбекистана более 8 миллиардов долларов;

  • Более 700 совместных предприятий: Сегодня в нашей стране успешно действуют свыше 700 предприятий и перспективных проектов с участием корейского капитала;

  • Финансовый портфель на 3,5 миллиарда долларов: Пакет совместных проектов, реализуемых с КОИКА (Корейским агентством по международному сотрудничеству), Экспортно-импортным банком Кореи и ЭДКФ (Фондом сотрудничества в целях экономического развития), превысил 3,5 млрд долларов.

Промышленность будущего: Искусственный интеллект, полупроводники и «умные города»

Шавкат Мирзиёев обозначил главные драйверы вывода сотрудничества на качественно новый уровень:

  • От разрозненных сфер к единым платформам: Отмечена необходимость отказаться от разрозненных проектов и перейти к формированию общих производственных систем, технологических цепочек и новых рынков экспорта;

  • Приоритет высоких технологий: В качестве перспективных направлений определены искусственный интеллект, микроэлектроника и производство полупроводников, робототехника, а также сборка электротранспортных средств;

  • Биофармацевтика и «умные» (Смарт) инновации: Корейские гиганты приглашены в сферы «умных» сельскохозяйственных технологий, «умных» систем в градостроительстве и современной биофармацевтики;

  • Инвестиции в человеческий капитал: Подчеркнуто, что развитие системы образования, укрепление программ академического обмена и расширение научных лабораторий являются основой экономического роста.

«Центральная Азия — Корея»: Геополитическое пространство и общее благополучие

В статье раскрыта новая модель региональной солидарности и международного партнерства:

  • Значение исторического саммита: Президент охарактеризовал саммит «Центральная Азия — Республика Корея» как историческую диалоговую площадку, выводящую на самую высокую вершину отношения не только Узбекистана, но и всего региона с Сеулом;

  • Инициативы Узбекистана: Официальный Ташкент выдвигает ряд инициатив по дальнейшему углублению политического диалога, внедрению принципиально новых механизмов логистики и практического экономического партнерства;

  • Мир, основанный на инновациях: Глава государства выразил твердую уверенность в том, что между Центральной Азией и Кореей будет создано новое пространство сотрудничества, основанное на мире, прочном доверии, инновационных идеях и общем процветании.

Данная программная статья лидера Узбекистана, опубликованная в издании Те Чосун Даилй, служит четкой «дорожной картой» для выведения особого стратегического партнерства между двумя странами в новую высокотехнологичную эпоху.

Как вы думаете, какие новые возможности создаст огромный опыт Южной Кореи в сфере искусственного интеллекта и полупроводников для молодежи и промышленности Узбекистана? Во сколько раз еще может возрасти масштаб двусторонних инвестиций в предстоящие годы? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным авторитету Узбекистана на международной арене, со всеми друзьями и близкими в социальных сетях!

Шавкат МирзиёевЮжная КореяИскусственный интеллектСтратегическое партнерство Корея-Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте ежедневно передвигается 1,5 миллиона машин: новая система борьбы с пробкамиВ Ташкенте ежедневно передвигается 1,5 миллиона машин: новая система борьбы с пробкамиСегодня, 08:03МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторанМкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторанВчера, 23:18Президент силовикам: «Появится хоть один заносчивый мажор — не прощу!»Президент силовикам: «Появится хоть один заносчивый мажор — не прощу!»Вчера, 20:37Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в КорееТевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в КорееВчера, 11:19Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную КореюТоржественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную КореюВчера, 11:12«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с ПрезидентомВчера, 07:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»