Парень, пытавшийся украсть пиццу, попал в неожиданную ситуацию

·69·Мир
Парень, пытавшийся украсть пиццу, попал в неожиданную ситуацию

В США камера видеонаблюдения запечатлела, как вошедший в ресторан мужчина попытался утащить пиццу прямо из печи. Он попытался взять горячее блюдо руками, но раскаленная форма обожгла ему руки, из-за чего он на мгновение уронил ее на прилавок.

На кадрах видно, как мужчина перегибается через прилавок и голыми руками берет свежеиспеченную пиццу. Однако его план оказался не таким простым, как ожидалось. Из-за ожога, полученного при соприкосновении с раскаленной посудой, он отпрянул назад и ненадолго снова положил пиццу на прилавок.

Несмотря на это, мужчина не отказался от еды. Он сложил пиццу, завернул ее в салфетки и скрылся из ресторана.

Необычный инцидент произошел в ресторане Слим &амп; Хускй'с Пизза Бириа в городе Нашвилл, штат Теннесси, США. Об этом сообщает «Нид То Кнов».

Администрация ресторана позже опубликовала видео произошедшего в социальных сетях, отнесясь к инциденту с юмором. Сотрудники наложили на ролик песню Снуп Догг «Дроп It Лике Ит'с Хот» и спросили подписчиков: «Кто это вообще?»

Опубликованное 4 сентября видео быстро распространилось в интернете и привлекло внимание пользователей. Зрители с юмором обсудили неожиданное «приключение» мужчины с горячей пиццей.

Некоторые пользователи в шутку написали, что раз он брал пиццу руками, то его руки, вероятно, сильно обгорели. Другие обратили внимание на то, что он все равно не отказался от пиццы.

В комментариях под роликом также появились шутливые мнения о том, что мужчина просто хотел получить пиццу «максимально свежей и горячей».

Slim & Husky's Pizza BeeriaНашвиллштат ТеннессиSnoop Dogg
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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