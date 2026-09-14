На Луне могут быть скрыты следы чужой цивилизации

Ученые предполагают, что на поверхности Луны могли сохраниться технологические остатки, принадлежавшие возможным внеземным цивилизациям, существовавшим в древние времена. По мнению исследователей, крайне малые частицы таких технологий вполне могли преодолеть межзвездное пространство и добраться до Луны.

Результаты исследования опубликованы на сервере архивных препринтов. Об этом сообщило издание «Оху.Az» со ссылкой на «Ливе Скиенке».

Ученые уже долгое время ищут в космосе различные признаки технологической активности внеземных цивилизаций. Однако до сих пор надежных доказательств существования таких цивилизаций найдено не было. Авторы исследования выдвигают в качестве одной из возможных причин то, что инопланетные цивилизации могли уже исчезнуть.

Тем не менее, существует вероятность того, что созданные ими технологические остатки все еще сохранились. И ученые рассматривают Луну как одну из наиболее перспективных территорий для поиска таких следов.

Прежде всего, это обусловлено специфическими природными условиями Луны. На ней нет атмосферы и магнитного поля. Поэтому поверхность Луны постоянно подвергается воздействию метеоритов, а также потоков микроскопических частиц из Солнечной системы и за ее пределами.

Кроме того, на Луне отсутствуют тектоническая активность и жидкая вода. По этой причине попавшие на ее поверхность частицы со временем не разрушаются под воздействием различных процессов, как на Земле, а могут долгое время сохраняться в составе лунной пыли.

Исследователи предполагают, что среди этой пыли могут находиться мельчайшие осколки, оставшиеся от технологической деятельности давно исчезнувших внеземных цивилизаций.

Например, после разрушения гигантских искусственных космических сооружений, в том числе сфер Дайсона, или космических аппаратов, принадлежавших инопланетным цивилизациям, их остатки могли рассеяться в межзвездном пространстве.

Предполагается, что микроскопические частицы, состоящие из металла или других искусственных материалов, были выброшены из звездных систем, где обитали разумные цивилизации, под воздействием мощных звездных ветров. Они могли очень долго двигаться по галактике, в конце концов проникнуть в Солнечную систему и упасть на поверхность Луны.

По мнению ученых, если такие технологические остатки действительно существуют, обнаружить и найти их на поверхности Луны может быть относительно проще, чем на других планетах.

Однако пока это является лишь научной гипотезой. Никаких доказательств, подтверждающих обнаружение на Луне технологий или их остатков, принадлежащих внеземным цивилизациям, не существует.