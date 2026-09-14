Использование интернета в Узбекистане достигло рекордного уровня: 97,3% населения находятся в сети

В Узбекистане за последние пять лет резко вырос показатель использования интернета. В январе–августе 2026 года интернетом пользовались 97,3% населения в возрасте 10 лет и старше. В 2021 году этот показатель составлял 76,6%. Таким образом, за пять лет доля интернет-аудитории выросла на 20,7 процентных пункта.

Эта цифра показывает, что в Узбекистане интернет теперь не просто технология, используемая молодежью или горожанами, а превратился в одно из основных средств, вошедших в повседневную жизнь абсолютного большинства населения.

Данные сформированы на основе выборочных обследований домашних хозяйств Национального комитета по статистике.

С 76,6% до 97,3% за 5 лет

Изменение уровня использования интернета особенно наглядно проявляется в динамике последних лет.

Согласно данным, приведенным Национальным комитетом по статистике:

Год Доля населения старше 10 лет, пользующегося интернетом 2021 год 76,6 % 2022 год 83,9 % 2023 год 89,0 % 2024 год 93,3 % 2025 год 94,6 % 2026 год, январь–август 97,3 %

Если обратить внимание на цифры, уровень пользования интернетом рос с каждым годом.

Если в 2021 году примерно каждый четвертый житель страны не пользовался интернетом, то к 2026 году этот разрыв резко сократился.

Когда наблюдался наибольший рост?

В 2021 году доля пользователей интернета составляла 76,6%.

В 2022 году показатель достиг 83,9%. Это означает рост на 7,3 процентных пункта за год.

В 2023 году интернет-аудитория расширилась еще больше, достигнув 89%.

В 2024 году был зафиксирован показатель в 93,3%.

В 2025 году темпы роста немного замедлились, и показатель составил 94,6%.

Однако уже за первые восемь месяцев 2026 года доля интернет-пользователей выросла до 97,3%.

Таким образом, за пять лет рост составил 20,7 процентных пункта.

Что означает показатель в 97,3%?

Эту цифру легко воспринять как обычную статистику.

Но если взглянуть на нее с точки зрения жизни населения, картина становится гораздо интереснее.

В условиях, когда практически все население в возрасте 10 лет и старше пользуется интернетом, процессы государственных услуг, образования, банковского обслуживания, торговли, получения информации и общения также все больше переходят в цифровой формат.

То есть достижение 97,3% использования интернета означает, что для цифровой экономики сформировалась огромная аудитория.

Интернет — это больше не просто средство получения информации

Если раньше под интернетом в основном понималось чтение новостей, использование социальных сетей или просмотр видео, то сегодня его функции значительно расширились.

Через онлайн-среду люди:

пользуются государственными услугами;

совершают банковские операции;

заказывают товары и услуги;

получают дистанционное образование;

ищут работу и возможности для оказания услуг;

осуществляют электронные платежи;

получают новости и информацию;

общаются с близкими.

Поэтому достижение интернет-аудиторией отметки в 97,3% считается важным показателем и для рынка цифровых услуг в стране.

С 2021 года интернет-аудитория расширилась почти на четверть

С точки зрения статистики заслуживает внимания еще один аспект.

В 2021 году 76,6% населения старше 10 лет пользовались интернетом.

В январе–августе 2026 года этот показатель достиг 97,3%.

Разница составляет 20,7 процентных пункта.

Это показывает, насколько быстро популяризируется использование интернета в масштабах всей страны.

Особенно после 2023 года приближение показателя к 90-процентному рубежу означает, что роль цифровой среды в жизни населения еще больше усилилась.

Сколько осталось до 100-процентного рубежа?

По итогам января–августа 2026 года уровень использования интернета составляет 97,3%.

Следовательно, со статистической точки зрения до 100-процентного показателя осталось 2,7 процентных пункта.

Конечно, достижение 100% автоматически не означает, что все население одинаково и с одинаковыми целями пользуется интернетом.

Формы и возможности использования интернета могут различаться в зависимости от таких факторов, как возраст, место проживания, доход, цифровая грамотность и инфраструктура.

Поэтому главной задачей на следующем этапе будет не подключение к интернету, а расширение возможностей его эффективного и безопасного использования.

Новый этап для цифрового Узбекистана

Выход интернет-аудитории на уровень 97,3% может ознаменовать собой новый этап процесса цифровизации в Узбекистане.

Поскольку в условиях, когда практически все население вошло в онлайн-среду, возрастают требования к качеству, скорости и безопасности цифровых услуг.

Если гражданин может получить государственную услугу онлайн, важна не только сама ее доступность, но также удобство и скорость.

С расширением использования онлайн-банкинга актуальными становятся вопросы кибербезопасности и финансовой грамотности.

Если образование активнее переходит на цифровые платформы, возрастает потребность в качественном контенте и цифровых навыках.

В этом смысле показатель в 97,3% — это не конец процесса, а цифра, свидетельствующая о начале следующего этапа цифрового общества.

Динамика последних пяти лет отчетливо показывает одно: использование интернета в стране популяризируется быстрыми темпами.

2021 год — 76,6%.

2022 год — 83,9%.

2023 год — 89%.

2024 год — 93,3%.

2025 год — 94,6%.

Январь–август 2026 года — 97,3%.

Эти цифры показывают, что вопрос, который некогда считался «цифровым неравенством», постепенно переходит на другую стадию.

Теперь главный вопрос смещается с «кто пользуется интернетом?» на «как и насколько эффективно используется интернет?».

Итоговая цифра

В период с 2021 по 2026 годы доля пользования интернетом среди населения Узбекистана в возрасте 10 лет и старше выросла на 20,7 процентных пункта и достигла 97,3%.

Это свидетельствует о том, что в образе жизни, экономике, государственных услугах и информационной среде страны интернет больше не является отдельной технологией, а становится неотъемлемой частью повседневной инфраструктуры.