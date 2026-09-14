Когда напал леопард, крошечная собака совершила неожиданный поступок

В Индии крошечная домашняя собака сцепилась с пробравшимся во двор леопардом и заставила хищника бежать. Забавный инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видна спящая во дворе дома собака. С наступлением темноты крупный леопард незаметно пробирается во двор и бросается на спящую собаку.

Однако леопард не ожидал такого отпора от крошечной собаки. Пес мгновенно просыпается и бросается на хищника, который в несколько раз превосходит его по размерам. Он нападает на леопарда зубами и не желает отступать.

После этого между двумя животными завязывается ожесточенная схватка. Они дерутся друг с другом, довольно долго борясь во дворе. В конце концов леопард решает не оставаться здесь и убегает.

Самое интересное, что крошечная собака бросается вдогонку за хищником и выгоняет его за пределы двора. И только после этого из дома выходит человек.

Инцидент произошел вечером во вторник, 8 сентября, в районе Рудрапраяг индийского штата Уттаракханд. Об этом сообщает «Нид То Кнов».

Несмотря на страшную схватку с леопардом, храбрая собака осталась жива и не получила никаких травм.

Однако это происшествие еще больше усилило тревогу среди местных жителей. Сообщается, что в последние недели участились случаи появления леопардов вблизи жилых массивов и домов.

Представители населения выразили обеспокоенность тем, что очередное нападение может представлять серьезную опасность для людей. Сельчане обратились в Лесной департамент с просьбой усилить ночное патрулирование и вести наблюдение за передвижением леопардов.

Район Рудрапраяг также имеет известную историю, связанную с нападениями леопардов. Когда-то здесь наводил ужас на местных жителей «Леопард-людоед из Рудрапраяга». Согласно данным, он стал причиной гибели более 100 человек.

Известный британский охотник Джим Корбетт долгое время выслеживал этого зверя и наконец застрелил его в 1926 году.