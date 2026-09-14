В Китае создан робот, меняющий форму в зависимости от задачи (видео)

·30·Технологии
В Китае создан робот, меняющий форму в зависимости от задачи (видео)

Китайская компания ЛимКс Дйнамикс представила нового робота Tron 2, способного адаптироваться к различным задачам. Главная его особенность заключается в том, что нижняя часть робота может изменяться в зависимости от выполняемой работы.

Предназначенный для серийного производства Tron 2 может быть задействован в самых разных сферах: от домашних дел до сельского хозяйства, складов и распределительных центров.

1. Самая важная особенность робота — универсальность

Если обычные роботы создаются в специальной конструкции под конкретную задачу, то Tron 2 позволяет использовать несколько платформ передвижения.

То есть верхняя часть робота в основном остается прежней, а нижняя адаптируется под конкретную задачу.

Один робот — несколько конфигураций передвижения.

Такой подход расширяет возможности применения робота в различных условиях работы.

2. Для сложной работы — стационарная платформа

В случаях, когда требуется точность и выполнение сложных операций, Tron 2 устанавливается на стационарную платформу.

Такая конфигурация подходит для задач, где важнее точное и стабильное выполнение работы, чем перемещение робота.

3. Для тяжелых грузов — колесная база

Если на складах и в распределительных центрах от робота требуется транспортировка грузов, его нижняя часть заменяется на колесную базу.

Это упрощает передвижение и расширяет возможности робота по работе с грузами.

Особенно полезной такая конфигурация может быть при выполнении повторяющихся задач на складах, таких как перемещение продукции из одной точки в другую.

4. Для лестниц и сложной среды — две ноги

Еще одной конфигурацией Tron 2 является двуногая форма.

Этот режим позволяет роботу работать в среде, более приближенной к условиям человеческого движения, включая такие задачи, как ходьба и подъем по лестнице.

В этом плане конструкция робота не ограничивается только ровными поверхностями вроде заводов или складов.

5. В каких сферах он может использоваться?

Компания планирует применять робота в нескольких направлениях:

Сфера

Возможная задача

Быт

Помощь в повседневных делах

Сельское хозяйство

Различные вспомогательные операции

Склады

Транспортировка и распределение грузов

Распределительные центры

Перемещение продукции

Сложная среда

Ходьба и подъем по лестнице

6. Новый подход в робототехнике

Примечательная сторона проекта Tron 2 заключается не только в его внешнем виде. Главная инновация — в идее переконфигурации единой робототехнической платформы под различные задачи.

Если такой подход оправдает себя в серийном производстве и на практике, предприятия смогут использовать универсальные платформы, способные работать в разных конфигурациях, вместо покупки отдельного робота под каждую задачу.

Заключение

Робот Tron 2 от ЛимКс Дйнамикс демонстрирует еще один пример стремления к универсальности в робототехнике. Его нижняя часть в зависимости от задачи трансформируется в стационарную платформу, колесную базу или двуногую систему.

В результате один робот может адаптироваться к работе в самых разных условиях — от дома до склада, сельского хозяйства и распределительных центров.

Самое интересное заключается в том, что роботы будущего могут отличаться друг от друга не только сходством с человеком, но и способностью перенастраиваться в зависимости от выполняемой работы.

LimX DynamicsTron 2универсальный роботсельское хозяйство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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