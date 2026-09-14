Эрдоган поздравил еврейских граждан Турции с Рош ха-Шана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил еврейских граждан страны с Рош ха-Шана — еврейским Новым годом.
Глава государства в своем поздравлении пожелал, чтобы праздник послужил миру и благополучию не только в Турции и регионе, но и во всем мире.
«Поздравляю наших еврейских граждан с праздником Рош ха-Шана и желаю, чтобы этот праздник принес мир и благополучие не только в наш регион, но и во весь мир».
Что за праздник Рош ха-Шана?
Рош ха-Шана — это новогодний праздник по еврейскому календарю, который обычно отмечается в первый и второй дни месяца тишрей.
Этот праздник считается одной из важнейших религиозных дат в еврейских традициях. Он не только символизирует начало нового года, но и включает в себя традиции подведения итогов прошедшего периода и выражения добрых пожеланий на год грядущий.
Когда Рош ха-Шана отмечался в этом году?
В 2026 году Рош ха-Шана пришелся на 11–13 сентября.
В связи с праздником еврейские общины в разных странах мира приняли участие в религиозных обрядах и традиционных мероприятиях.
Тема мира в поздравлении Эрдогана
В поздравлении Президента Турции особое внимание было уделено пожеланиям мира и благополучия.
Подобные праздничные поздравления также важны с точки зрения обращения к различным религиозным и этническим общинам страны, выражения уважения к их культурным и религиозным традициям.
Таким образом, поздравление Эрдогана по случаю Рош ха-Шана проявилось не только как доброе пожелание по случаю праздника, но и как общественно-политическое обращение, продвигающее идею мира.
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