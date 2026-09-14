Эрлинг Холанд установил рекорд, а Манчестер Сити победил в дерби

Эрлинг Холанд навсегда вписал свое имя в историю манчестерских дерби, а оставшийся вдесятером «Манчестер Сити» продолжил свой идеальный ход в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. Как сообщает Goal.com, подопечные Энцо Марески одержали важную победу над своим принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед» в бескомпромиссном поединке на стадионе «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.com.

С самого начала встречи Фил Фоден получил прямую красную карточку и покинул поле, что создало серьезные трудности для гостей. В результате «Манчестер Сити» был вынужден провести большую часть матча в меньшинстве. Несмотря на это, команда проявила характер и сумела увезти три очка с поля соперника.

Скандал с VAR и решающий гол

Самый спорный эпизод, решивший исход игры, произошел на исходе часа игрового времени. Когда Эрлинг Холанд поразил ворота, судьи сначала отменили гол, зафиксировав офсайд. Однако после длительного анализа VAR решение было изменено, гол был засчитан и принес победу гостям.

Согласно данным Match Кентре Премьер-лиги, система VAR признала, что Эрлинг Холанд не был в офсайде, а находившийся в пассивной позиции Энцо Фернандес не касался мяча. Тем не менее, после игры судейский комитет признал представителям «Манчестер Юнайтед», что этот гол на самом деле должен был быть отменен, что вызвало большой резонанс.

История Премьер-лиги и новый рекорд

Эта победа открыла новую страницу в истории «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Владельцы стадиона «Этихад» в седьмой раз повторили серию побед во всех четырех стартовых матчах чемпионата, обойдя рекорд «Челси» и став рекордсменами турнира. Однако лишь в двух из шести предыдущих подобных идеальных стартов команда в итоге становилась чемпионом.

На личном уровне гол Эрлинга Холанда подтвердил его статус легенды дерби. Норвежский нападающий забил в общей сложности девять голов в манчестерских дерби в рамках Английской Премьер-лиги, став лучшим бомбардиром в истории турнира. По этому показателю он обошел таких легенд, как Уэйн Руни и Серхио Агуэро, у каждого из которых было по восемь мячей.

В послематчевом интервью прессе Эрлинг Холанд выразил гордость стойкостью команды и тем, что она не сдалась в сложной ситуации. Нападающий особо отметил тактический подход тренера и героизм своих товарищей по команде на поле.