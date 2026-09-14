После рождения четвертого ребенка мать потеряла слух

·56·Мир
После рождения четвертого ребенка мать потеряла слух

В США мать четырех детей столкнулась с тяжелыми проблемами со слухом после родов. Она даже не слышала плача своего младенца и боялась, что больше никогда не услышит голоса своих детей.

29-летний инженер-программист Мэдисон Рэй рассказала, что после рождения четвертого ребенка ее слух резко ухудшился. По ее мнению, это состояние было связано с послеродовыми гормональными изменениями.

Сначала Мэдисон думала, что это обычное и временное явление после родов. Однако сильный звон в ушах не проходил, а слух ухудшался все сильнее.

«Когда моя дочь плакала, я не слышала ее. В те моменты, когда мужа не было дома, мне приходилось постоянно находиться с ней в одной комнате и присматривать за ней», — рассказала она изданию «Нид То Кнов».

Чтобы понимать слова детей, ей приходилось подходить к ним ближе и следить за движением губ. А старшие дети быстро поняли, что перед разговором с мамой нужно подойти к ней, коснуться ее плеча и посмотреть в лицо.

Четверо детей Мэдисон сейчас в возрасте 9, 8, 6 лет и 18 месяцев. По ее словам, беременность в феврале 2025 года протекала как обычно, с низким уровнем риска и без проблем.

Проблемы со слухом также серьезно повлияли на ее работу и социальную жизнь. Мэдисон использовала стенограммы на рабочих встречах и начала избегать общественных мероприятий из-за трудностей в понимании речи людей.

«Я занималась в спортзале утром, когда там никого не было. Я не хотела, чтобы люди думали, будто я намеренно игнорирую их, когда они со мной разговаривают», — сказала она.

Мэдисон также не посещала различные фитнес-тренировки, так как переживала, что не сможет услышать инструктора. А просить людей повторять слова снова и снова ей стало неловко.

Besh kishidan iborat oila restoranda stol atrofida jilmayib turibdi.

В этот период семья очень поддерживала ее. Будущий супруг Мэдисон и отец ее младшего ребенка Тим Хоуп также постоянно оказывал ей поддержку.

Проведенная позже проверка слуха показала, что слух Мэдисон значительно ниже нормы. Ее направили к отоларингологу, но очередь на прием составляла более шести месяцев.

После этого она обратилась к доктору Дэниелу Ли, работающему в клинике Пролианке Сургеонс Пугет Сунд Эар Носе анд Троат. Специалист предположил, что у нее может быть отосклероз.

Отосклероз — это состояние, связанное с нарушением подвижности одной из очень маленьких косточек в среднем ухе, а именно стремечка, что влияет на слух.

Сначала Мэдисон рекомендовали использовать слуховые аппараты. Но при последующем обследовании выяснилось, что слух ухудшился еще больше, и было признано необходимым хирургическое вмешательство.

В январе 2026 года, почти через год после родов, слух Мэдисон сильно упал, и ей сделали операцию на ухе. Во время операции доктор Ли подтвердил диагноз отосклероз.

Через четыре месяца проверка показала, что слух на прооперированном ухе вернулся в норму.

Oq quloqchin taqqan chaqaloq va unga qarab turgan yosh ayol.

В июне 2026 года Мэдисон перенесла операцию на втором ухе. По ее словам, в первые недели после операции она вообще ничего не слышала, но затем слух начал восстанавливаться очень быстро.

«Вдруг все стало казаться мне очень громким. В тот момент прекратился и звон в ушах. Для меня это стало огромным облегчением», — поделилась она.

Мэдисон отметила, что этот тяжелый период сильно напугал ее, но теперь она благодарна за все в своей жизни, особенно за органы чувств.

По ее словам, этот случай заставил ее еще глубже осознать, насколько сильны матери и через какие трудности им приходится проходить.

«Я хочу привлечь больше внимания к трудностям, с которыми сталкиваются матери. Я поняла, что все может измениться в одно мгновение», — сказала Мэдисон.

Мэдисон РэйОтосклерозProliance Surgeons Puget SoundПослеродовая потеря слуха у матери четырех детей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Когда напал леопард, крошечная собака совершила неожиданный поступокКогда напал леопард, крошечная собака совершила неожиданный поступокСегодня, 10:46Парень, пытавшийся украсть пиццу, попал в неожиданную ситуациюПарень, пытавшийся украсть пиццу, попал в неожиданную ситуациюСегодня, 10:39На Луне могут быть скрыты следы чужой цивилизацииНа Луне могут быть скрыты следы чужой цивилизацииСегодня, 10:32Эрдоган поздравил еврейских граждан Турции с Рош ха-ШанаЭрдоган поздравил еврейских граждан Турции с Рош ха-ШанаСегодня, 09:49«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...Сегодня, 08:31Привязан к столбу: в Индии жители взяли в заложники оператора из-за отсутствия 5Г-связиПривязан к столбу: в Индии жители взяли в заложники оператора из-за отсутствия 5Г-связиСегодня, 07:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу