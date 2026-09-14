Ugreen представила компактное и ультратонкое зарядное устройство Нексоде Air Слим 100В

Известный производитель аксессуаров компания Ugreen выпустила одну из своих новейших и передовых разработок — ультратонкое Нексоде Air Слим 100В зарядное устройство для международного рынка. Это устройство, ранее представленное в Китае под названием Mini Ice GaN, теперь поступило в продажу в Великобритании и других странах по цене 60 фунтов стерлингов. Гаджет привлекает внимание пользователей мобильных технологий своей высокой производительностью и портативностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Удобный дизайн и технические возможности

Согласно данным иксбт.ком, одной из ключевых особенностей нового сетевого адаптера являются складные контакты. В нерабочем состоянии вилка полностью убирается в корпус, что делает зарядное устройство крайне удобным для переноски в сумке, рюкзаке или чехле для ноутбука. Кроме того, плоский корпус позволяет без проблем использовать его в узких и ограниченных пространствах за мебелью или рядом с розеткой.

Это зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C и одним портом УСБ-А. Каждый порт USB-C способен выдавать до 100 Вт мощности при работе по отдельности. Этого показателя вполне достаточно для быстрой зарядки большинства современных ноутбуков и других энергоемких гаджетов на рынке. Традиционный порт УСБ-А поддерживает мощность до 22,5 Вт.

Одновременная зарядка нескольких устройств

Если пользователь подключает два или три устройства одновременно, мощность распределяется интеллектуально. В зависимости от конфигурации системы, первое подключенное устройство продолжает получать от 60 до 80 Вт мощности. Это обеспечивает быструю зарядку основного рабочего устройства даже при необходимости одновременной зарядки нескольких гаджетов.

Высокая эффективность устройства обеспечена новым решением на базе современной технологии GaN (нитрид галлия). По данным Ugreen, этот адаптер обладает КПД до 93 процентов, что значительно снижает потери энергии и предотвращает перегрев во время работы.

Инженеры также уделили особое внимание безопасности устройства. Производитель установил многоступенчатую систему защиты от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания. Эти аспекты гарантируют безопасную зарядку ноутбуков и другой дорогостоящей техники.