Скандал вокруг шоу Канье Уэста: в России фанаты не могут вернуть деньги за билеты

Вокруг имени самого скандального и необычного артиста мирового хип-хопа Канье Уэста (Йе) разгорелся крупный финансовый шторм. Двухдневное шоу американского рэпера, обещанное на 10–11 октября на грандиозном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге вместимостью 80 тысяч зрителей, скорее всего, не состоится. Самое обидное, что сотни фанатов, поверивших громким рекламам и купивших дорогие билеты стоимостью от 55 до 160 тысяч рублей, уже месяц не могут вернуть свои деньги и обивают пороги. Люди также успели потратить крупные суммы на гостиницы и авиабилеты. В настоящее время обманутые зрители создали спецгруппу численностью более 500 участников и официально направили коллективную жалобу в Роспотребнадзор и органы Прокуратуры.

Между тем начался настоящий «футбол»: организатор концерта «Сай Агенкй» перекладывает ответственность на билетного оператора, а «Интикетс» заявляет, что все средства уже переведены организаторам, и стороны перекладывают вину друг на друга. Администрация же «Газпром Арены» еще больше расширила масштабы скандала, заявив, что никакой договор аренды вообще не заключался, а билеты продавались незаконно без официальных документов. Что ждет судьбу миллионов, предоплаченных Канье Уэсту, удастся ли фанатам вернуть свои средства и как это превратилось в беспрецедентную мошенническую аферу?

«Более 500 пострадавших и молчание»: Как фанаты попали в ловушку?

Детали сложной финансовой ситуации, с которой столкнулись зрители:

Месяц неопределенности и ответов нет: Покупатели билетов уже месяц не могут добиться от организаторов ни вразумительного ответа о точной судьбе концерта, ни возврата денег;

Ущерб в 55 тысяч рублей: Один из пострадавших сообщил, что купил билет за 55 тысяч рублей еще 18 августа, но на его запросы о возврате никто не реагирует, храня молчание;

Дополнительные расходы и хождение по мукам: Фанаты, планировавшие приехать на концерт из других городов и стран, бронировали гостиницы в Санкт-Петербурге и покупали ж/д и авиабилеты, из-за чего понесли двойной материальный ущерб;

Жалобы в контролирующие органы: В настоящее время более 500 человек объединились и подали официальные заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру для законного разрешения ситуации.

Игра в перекладывание вины: Спор между Сай Агенкй и «Интикетс»

Заявления ответственных лиц по поводу возврата средств:

«Обращайтесь к билетному оператору»: Агентство «Сай Агенкй», указанное как организатор концерта, заявляет зрителям, что для возврата средств необходимо напрямую связаться с билетным оператором;

«Деньги переведены организатору»: В свою очередь, билетная платформа «Интикетс» сообщает, что все средства от продажи билетов уже переведены на счет «Сай Агенкй», и вновь отправляет покупателей к организатору;

Предупреждение Роспотребнадзора: Неделю назад Роспотребнадзор вынес официальное строгое предупреждение ООО «Сай Агенкй» в связи с отказом возвращать деньги зрителям приобретенных билетов.

Правда на «Газпром Арене»: Билеты, проданные без договора

Вскрылись разногласия между руководством стадиона и организаторами:

Договор аренды вообще отсутствовал: Администрация «Газпром Арены» официально объявила, что никаких официальных договоров об аренде площадки для концерта Канье Уэста подписано не было и никакой концерт там проводиться не будет;

«Начались продажи без документов»: Представители стадиона обвинили организатора в том, что тот без необходимых разрешений и документов начал масштабную рекламную кампанию и продажу билетов;

Заявление организатора: Генеральный директор «Сай Агенкй» Анна Субчева признала, что договор действительно не был подписан, а был лишь отправлен на арену, а также подчеркнула, что Канье Уэсту была выплачена предоплата (задаток) за концерты;

ВИП-билеты по 160 тысяч: Интересно, что самые дорогие билеты, проданные по 160 тысяч рублей в самые роскошные ВИП-ложи стадиона, некоторым зрителям все же удалось вернуть.

Этот сомнительный концертный скандал, организованный с использованием имени американской суперзвезды, теперь выходит за рамки шоу-бизнеса и становится предметом серьезного расследования судов и правоохранительных органов.

А как вы считаете, какие меры наказания должны быть приняты к организаторам, которые использовали имена известных звезд и начали продажу билетов, даже не заключив официальный договор с ареной? Знает ли сам Канье Уэст о подобных скандалах или это просто очередная уловка с целью наживы за счет фанатов? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь подробностями этого громкого скандала и билетного мошенничества в мире искусства со всеми своими друзьями и любителями музыки!