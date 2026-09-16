В Ташкенте скончался школьник, упавший с 4-го этажа

В Ташкенте школьник, получивший тяжелые травмы в результате падения с четвертого этажа общежития школы-интерната, скончался после 10 дней лечения. Об этом сообщил руководитель информационной службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что ученик по имени Ш.Дж. упал с четвертого этажа общежития 10 дней назад. Получивший тяжелые травмы школьник был госпитализирован и проходил лечение. Однако 15 сентября он скончался.

Стало известно, что учащийся занимал призовые места на республиканских и международных конкурсах по математике и научным направлениям.

В частности, в текущем году команда, в которой он участвовал на международном турнире молодых исследователей в городе Алматы, заняла первое место и завоевала золотую медаль. Кроме того, школьник занял одно из призовых мест на Республиканском математическом турнире имени Саъди Сирожиддинова.

В настоящее время прокуратура Алмазарского района по данному факту проводит доследственную проверку. Изучаются все детали происшествия.