Nubia НавиКс Ultra: представлен передовой AI и аккумулятор рекордной емкости

·25·Технологии
Nubia НавиКс Ultra: представлен передовой AI и аккумулятор рекордной емкости

Компания Nubia объявила о начале продаж своего нового флагманского смартфона — НавиКс Ultra. Это одно из первых крупных устройств на мобильном рынке, которое выводит возможности искусственного интеллекта на новый уровень, и оно сразу привлекло внимание своими техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Искусственный интеллект и память нового поколения

Согласно данным иксбт.ком, Nubia НавиКс Ultra признан первым смартфоном в своем классе с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство оснащено мобильным помощником Дубао с новым интерфейсом, который работает в четырех основных направлениях: глубокое понимание запросов, выполнение сложных задач, запоминание данных и обеспечение безопасности.

Стоит особо отметить, что смартфон стал первым массовым устройством, оснащенным оперативной памятью Чангксин ЛПДДР5Кс. Скорость работы этой памяти составляет 10667 Мбит/с. По словам представителей Чангксин Меморй, данная презентация знаменует собой выход высокоскоростной мобильной ДРАМ-памяти китайского производства на коммерческий этап.

Высокая производительность и передовая камера

Основу устройства составляет процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5. Для обеспечения его стабильной работы установлена система охлаждения Galaxy Кулинг Сйстем с трехмерной вентиляцией и площадью рассеивания тепла 7100 квадратных миллиметров. Также пользователям предлагается встроенная память объемом не менее 512 GB.

Оптические возможности смартфона также впечатляют. Он оснащен флагманским модулем тройной камеры с основным датчиком на 200 мегапикселей. На передней панели расположен плоский экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Hz.

Уникальный дизайн и автономность

Несмотря на выдающиеся технические характеристики, толщина корпуса составляет всего 7,62 миллиметра. Тем не менее, внутри устройства размещен аккумулятор Нанхаи пятого поколения емкостью 7100 мА•ч. Это позволяет пользователям активно использовать смартфон долгое время, не беспокоясь о заряде.

Одной из уникальных особенностей устройства является отдельная кнопка с поддержкой искусственного интеллекта. Эта кнопка объединяет функции быстрого взаимодействия с помощником и сканирования отпечатков пальцев. В результате пользователь может одновременно выполнять команды и проходить аутентификацию. В реализации проекта в качестве партнеров приняли участие такие ведущие компании, как БОЭ, Samsung Семикондуктор и Гудикс Течнологй.

NubiaNaviX UltraСмартфонИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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