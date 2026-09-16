iPhone 18 Pro сможет подтверждать подлинность фотографий

В эпоху стремительного развития технологий AI, когда любую фотографию можно легко изменить или подделать, компания Apple представила важное решение для своих будущих флагманов. Согласно данным иксбт.ком, в следующем поколении моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет внедрена специальная система Apple Референке Имаге, гарантирующая подлинность снимков. Этот инновационный подход выполняет функцию своего рода цифрового негатива, доказывающего оригинальность каждого кадра в современном цифровом мире. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная задача новой технологии — подтвердить, что полученное изображение действительно было создано камерой смартфона и впоследствии не подвергалось никаким изменениям. Специалисты поясняют, что при активации специального режима сенсор камеры криптографически подписывает данные пикселей сразу после завершения процесса съемки. В результате на устройстве создается защищенная копия, содержащая исходные данные, информацию о сенсоре и криптографические метки времени.

Цифровой негатив и конфиденциальность

Принцип работы системы продуман так, чтобы быть удобным и безопасным для пользователей. Обычное фото сохраняется как всегда, с возможностью редактирования, однако его неизменяемый цифровой негатив хранится в секрете только на самом устройстве. При необходимости проверки подлинности снимка необработанные защищенные данные отправляются в вычислительную среду Apple Привате Cloud Компуте, где изображение восстанавливается.

Представленный Apple механизм защиты предназначен для борьбы с подменой данных, взломом операционной системы, аппаратными атаками и различными криптографическими угрозами. Уровень надежности для каждого отдельного кадра определяется с помощью специальных расчетов. Если будет выявлен какой-либо случай мошенничества или фальсификации, компания имеет право официально отозвать доверие к данному снимку.

Безопасность и значение для будущего

Еще один важный аспект этой технологии заключается в том, что она полностью обеспечивает конфиденциальность пользователя. Система не раскрывает публичную информацию о человеке, сделавшем снимок. Кроме того, она не позволяет связывать между собой различные снимки, сделанные одним и тем же сенсором, что гарантирует защиту личных данных.

В то время как поддельный контент, создаваемый генеративным AI, становится серьезной мировой проблемой, ожидается, что такая функция в смартфонах iPhone 18 Pro станет важным инструментом для журналистики, правоохранительных органов и обычных пользователей в различении достоверной информации.