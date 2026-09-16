Райхон Ганиева встретила 48-летие

·73·Культура
Райхон Ганиева встретила 48-летие

Сегодня, 16 сентября, одна из известных пец Узбекистана Райхон Ганиева встретила свое 48-летие.

Райхон родилась 16 сентября 1978 года в Ташкенте. Она училась играть на фортепиано в музыкальной школе, позже окончила Узбекистанский государственный университет мировых языков. Певица начала сольную карьеру в 2000 году. В 2002 году она представила песню «Бахтли буламан» и получила широкую известность.

Райхон проявила себя не только как певица, но и как композитор, актриса и режиссер. В 2007 году она исполнила главную роль в фильме «Кечир» («Прости»), а также написала сценарий к картине и выступила ее режиссером.

Личная жизнь певицы также не оставалась без внимания поклонников. В 2012 году Райхон вышла замуж за актера Йигитали Мамаджанова. В 2014 году у пары родились сыновья-близнецы — Ислам и Имрон. В 2016 году Райхон и Йигитали развелись..

Sariq kiyimdagi ayol va ikki bola qo‘llarida uchburchak shakllarni ushlab turibdi.

В 2016 году Райхон вышла замуж за телеведущего и шоумена Фархода Алимова.

Kostyumdagi erkak va qora kiyimdagi ayol tadbirda birga suratga tushmoqda.

За годы творчества такие песни певицы, как «Билмагандек», «Майли», «Алдандим», «Шинанайда ёрим», «Азобдаман», «Томчи», «Дил поралар» стали популярными среди поклонников. В последние годы Райхон продолжает свое творчество, представляя новые треки и музыкальные проекты.

По случаю дня рождения желаем Райхон Ганиевой крепкого здоровья, семейного спокойствия и творческих успехов.

Yorqin makiyajli va to‘g‘ri sochli ayol oq libosda yaqindan tasvirlangan.
Райхон ГаниеваЙигитали МамаджановКечир (фильм)Ташкент
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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