Райхон Ганиева встретила 48-летие

Сегодня, 16 сентября, одна из известных пец Узбекистана Райхон Ганиева встретила свое 48-летие.

Райхон родилась 16 сентября 1978 года в Ташкенте. Она училась играть на фортепиано в музыкальной школе, позже окончила Узбекистанский государственный университет мировых языков. Певица начала сольную карьеру в 2000 году. В 2002 году она представила песню «Бахтли буламан» и получила широкую известность.

Райхон проявила себя не только как певица, но и как композитор, актриса и режиссер. В 2007 году она исполнила главную роль в фильме «Кечир» («Прости»), а также написала сценарий к картине и выступила ее режиссером.

Личная жизнь певицы также не оставалась без внимания поклонников. В 2012 году Райхон вышла замуж за актера Йигитали Мамаджанова. В 2014 году у пары родились сыновья-близнецы — Ислам и Имрон. В 2016 году Райхон и Йигитали развелись..

В 2016 году Райхон вышла замуж за телеведущего и шоумена Фархода Алимова.

За годы творчества такие песни певицы, как «Билмагандек», «Майли», «Алдандим», «Шинанайда ёрим», «Азобдаман», «Томчи», «Дил поралар» стали популярными среди поклонников. В последние годы Райхон продолжает свое творчество, представляя новые треки и музыкальные проекты.

По случаю дня рождения желаем Райхон Ганиевой крепкого здоровья, семейного спокойствия и творческих успехов.