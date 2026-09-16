Дополнительный экран Xiaomi 18 Pro Max создает приложения с помощью AI

Компания Xiaomi представила новую функцию в своей серии флагманских устройств, которая кардинально расширяет возможности использования заднего экрана. Согласно данным иксбт.ком, владельцы Xiaomi 18 Pro Max теперь смогут создавать небольшие приложения по своим запросам с помощью AI. Это нововведение признано одним из крупнейших обновлений в эволюции дополнительных экранов на рынке мобильных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Персональные мини-приложения через AI

Если в устройствах предыдущего поколения задние экраны служили только для отображения обоев, уведомлений или готовых виджетов, то теперь пользователи могут создавать специальные инструменты, исходя из своих потребностей. Как показано в официальном тизере, в число мини-приложений, создаваемых с помощью AI, входят таймер для варки яиц, напоминание о необходимости выпить воды, рабочий таймер, тренажер для изучения английского языка, а также карточки с рекомендациями рецептов.

Созданные персональные инструменты можно легко закрепить на заднем экране и активно использовать в повседневной жизни. Это позволяет пользователю не ограничиваться списком, заранее подготовленным компанией, а самостоятельно формировать набор функций, соответствующих его привычкам.

Эволюция и активность пользователей

Эта новая система является логическим продолжением идеи модели Xiaomi 17 Pro, представленной год назад. Согласно официальным данным компании, за прошедший период пользователи взаимодействовали с переходными экранами и карточками более 4 миллионов раз в день. Кроме того, ежедневно добавлялось в среднем более 3,5 миллионов новых обоев.

Аналитики и инженеры Xiaomi учли, что потребности пользователей в использовании дополнительного экрана сильно различаются. Поэтому в устройствах нового поколения было решено превратить этот вспомогательный дисплей из простого информационного табло в удобный инструмент, адаптируемый практически под любую небольшую повседневную задачу.

Представители компании подчеркнули, что для дальнейшего обогащения этой функциональности налажено сотрудничество с популярными создателями контента. Вместе с этими авторами разрабатываются новые и интересные сценарии использования заднего экрана. Этот шаг может в будущем заложить новый тренд на всем рынке смартфонов.