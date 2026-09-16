Дополнительный экран Xiaomi 18 Pro Max создает приложения с помощью AI

·36·Технологии
Дополнительный экран Xiaomi 18 Pro Max создает приложения с помощью AI

Компания Xiaomi представила новую функцию в своей серии флагманских устройств, которая кардинально расширяет возможности использования заднего экрана. Согласно данным иксбт.ком, владельцы Xiaomi 18 Pro Max теперь смогут создавать небольшие приложения по своим запросам с помощью AI. Это нововведение признано одним из крупнейших обновлений в эволюции дополнительных экранов на рынке мобильных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Персональные мини-приложения через AI

Если в устройствах предыдущего поколения задние экраны служили только для отображения обоев, уведомлений или готовых виджетов, то теперь пользователи могут создавать специальные инструменты, исходя из своих потребностей. Как показано в официальном тизере, в число мини-приложений, создаваемых с помощью AI, входят таймер для варки яиц, напоминание о необходимости выпить воды, рабочий таймер, тренажер для изучения английского языка, а также карточки с рекомендациями рецептов.

Созданные персональные инструменты можно легко закрепить на заднем экране и активно использовать в повседневной жизни. Это позволяет пользователю не ограничиваться списком, заранее подготовленным компанией, а самостоятельно формировать набор функций, соответствующих его привычкам.

Эволюция и активность пользователей

Эта новая система является логическим продолжением идеи модели Xiaomi 17 Pro, представленной год назад. Согласно официальным данным компании, за прошедший период пользователи взаимодействовали с переходными экранами и карточками более 4 миллионов раз в день. Кроме того, ежедневно добавлялось в среднем более 3,5 миллионов новых обоев.

Аналитики и инженеры Xiaomi учли, что потребности пользователей в использовании дополнительного экрана сильно различаются. Поэтому в устройствах нового поколения было решено превратить этот вспомогательный дисплей из простого информационного табло в удобный инструмент, адаптируемый практически под любую небольшую повседневную задачу.

Представители компании подчеркнули, что для дальнейшего обогащения этой функциональности налажено сотрудничество с популярными создателями контента. Вместе с этими авторами разрабатываются новые и интересные сценарии использования заднего экрана. Этот шаг может в будущем заложить новый тренд на всем рынке смартфонов.

XiaomiXiaomi 18 Pro MaxИскусственный ИнтеллектСмартфонТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Расширение орбитальной группировки Starlink В3 начнется в 2026 годуРасширение орбитальной группировки Starlink В3 начнется в 2026 годуСегодня, 13:58Nubia НавиКс Ultra: представлен передовой AI и аккумулятор рекордной емкостиNubia НавиКс Ultra: представлен передовой AI и аккумулятор рекордной емкостиСегодня, 12:52iPhone 18 Pro сможет подтверждать подлинность фотографийiPhone 18 Pro сможет подтверждать подлинность фотографийСегодня, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor совместно внедрили стандарт передачи файловXiaomi, Oppo, Vivo и Honor совместно внедрили стандарт передачи файловСегодня, 11:56ЛГ Смарт ТВ тайно записывает разговоры пользователей? Компания официально отреагировала на распространившиеся сообщенияЛГ Смарт ТВ тайно записывает разговоры пользователей? Компания официально отреагировала на распространившиеся сообщенияСегодня, 11:22В Индии начали расследование в отношении Apple из-за полос на экране iPhone 15В Индии начали расследование в отношении Apple из-за полос на экране iPhone 15Сегодня, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр