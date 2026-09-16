Расширение орбитальной группировки Starlink В3 начнется в 2026 году

·2·Технологии
Расширение орбитальной группировки Starlink В3 начнется в 2026 году

В сфере космических технологий намечаются грандиозные перемены. По словам Илона Маска, компания SpaceX вскоре начнет процесс вывода на орбиту спутников нового поколения Starlink В3, что значительно расширит возможности сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, космические аппараты новой серии способны обеспечить пропускную способность, превышающую текущую систему более чем в сто раз. В настоящее время на орбите Земли функционирует около 11 тысяч подобных устройств.

Технические преимущества нового поколения

Ожидается, что этот проект станет крупнейшим технологическим скачком с момента создания сети Starlink. Вывод первой партии Starlink В3 на орбиту запланирован во время очередного — четырнадцатого — испытательного полета ракеты Starship.

Согласно плану, эта ракета за один полет доставит в космос 26 новых спутников. При этом каждое устройство должно добавить в сеть пропускную способность около 1 Тбит/с.

В результате одна космическая миссия может сразу увеличить общую емкость сети на 26 Тбит/с. Для сравнения, этот показатель в десять раз выше результатов, полученных от устройств предыдущего поколения Starlink В2 mini.

Орбитальные процессы и дополнительные задачи

После выхода в космос устройства Starlink В3 развернут свои солнечные батареи и специальные антенны. Затем они начнут устанавливать связь с Землей и общей группировкой, используя радиочастоты и лазеры.

В то же время спутники с помощью собственных бортовых двигателей поднимутся на необходимую высоту. После успешного завершения орбитальных испытаний и проверок они начнут предоставлять услуги напрямую клиентам в течение нескольких недель.

Кроме того, три новых спутника оснащены набором специальных камер, которые будут сканировать теплозащитный слой ракеты Starship. Эти изображения будут передаваться операторам для оценки готовности ракеты к возвращению в будущих полетах.

StarlinkИлон МаскSpaceXStarshipТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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