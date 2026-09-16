В Гулистане 18-летний парень попытался взломать банкомат топором

·44·Общество
В Гулистане 18-летний парень попытался взломать банкомат топором

В Гулистанском районе Сырдарьинской области был пойман 18-летний парень в момент, когда он пытался взломать банкомат с помощью топора. Об этом сообщило Управление внутренних дел Сырдарьинской области.

Сообщается, что 12 сентября в 03:16 в мониторинговый центр службы охраны поступил тревожный сигнал от банкомата, принадлежащего ООО «Инкассация хизмати», расположенного на улице Комиллик махалли «Алтын вади» Гулистанского района.

На основании сигнала на место происшествия была направлена оперативная группа службы охраны при ОВД Гулистанского района. По прибытии сотрудники обнаружили, что человек с закрытым лицом и в перчатках пытается взломать внешнюю часть банкомата с помощью топора и других предметов.

Увидев сотрудников охраны, этот человек попытался скрыться с места происшествия. Однако он был задержан оперативной группой.

В ходе проверки было установлено, что задержанным является проживающий в Гулистанском районе 18-летний гражданин, 2008 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия в установленном порядке.

Сырдарьинская областьГулистанский районвзлом банкоматаУправление внутренних дел
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)Сегодня, 13:42В Ташкенте скончался школьник, упавший с 4-го этажаВ Ташкенте скончался школьник, упавший с 4-го этажаСегодня, 13:07В Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицыВ Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицыСегодня, 09:00У 42-летнего бывшего имам-хатиба выявили наркотическое опьянение во время проведения религиозных уроков для детейУ 42-летнего бывшего имам-хатиба выявили наркотическое опьянение во время проведения религиозных уроков для детейВчера, 22:09Вынесен приговор родителям, договорившимся продать собственного ребенка в обмен на покупку дома и машиныВынесен приговор родителям, договорившимся продать собственного ребенка в обмен на покупку дома и машиныВчера, 22:00Ночные догонялки в Ургенче: 15-летний подросток на «Жигулях» попытался уйти от ДПС (видео)Ночные догонялки в Ургенче: 15-летний подросток на «Жигулях» попытался уйти от ДПС (видео)Вчера, 19:40
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)