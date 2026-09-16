В Гулистане 18-летний парень попытался взломать банкомат топором

В Гулистанском районе Сырдарьинской области был пойман 18-летний парень в момент, когда он пытался взломать банкомат с помощью топора. Об этом сообщило Управление внутренних дел Сырдарьинской области.

Сообщается, что 12 сентября в 03:16 в мониторинговый центр службы охраны поступил тревожный сигнал от банкомата, принадлежащего ООО «Инкассация хизмати», расположенного на улице Комиллик махалли «Алтын вади» Гулистанского района.

На основании сигнала на место происшествия была направлена оперативная группа службы охраны при ОВД Гулистанского района. По прибытии сотрудники обнаружили, что человек с закрытым лицом и в перчатках пытается взломать внешнюю часть банкомата с помощью топора и других предметов.

Увидев сотрудников охраны, этот человек попытался скрыться с места происшествия. Однако он был задержан оперативной группой.

В ходе проверки было установлено, что задержанным является проживающий в Гулистанском районе 18-летний гражданин, 2008 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия в установленном порядке.