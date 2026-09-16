Шахматная олимпиада: Гукеш отправлен на 4-ю доску, а Касымджанов сделал неожиданный ход!

·2·Спорт
Шахматная олимпиада: Гукеш отправлен на 4-ю доску, а Касымджанов сделал неожиданный ход!

На Всемирной шахматной олимпиаде, являющейся центром мировой интеллектуальной гимнастики, были объявлены официальные составы и распределение по доскам сборных, считающихся главными претендентами на золотые медали. Больше всего шахматное сообщество и миллионы болельщиков интересовала сборная Индии: на какой доске сыграет вундеркинд Доммараджу Гукеш, являющийся действующим претендентом на шахматную корону? На первой, второй или третьей? Наконец, официальное решение сборной Индии вызвало большой ажиотаж: главному претенденту на чемпионство Гукешу доверили последнюю, 4-ю доску команды!

Индийские официальные лица предпочли сформировать состав строгим образом на основе рейтинга FIDE, без каких-либо исключений: на первой доске — Праггнанандха, на второй — Эригайси, на третьей — Сарин, а следом за ними Гукеш, в то время как Видит остался в запасе. Однако не каждая команда слепо следовала рейтингу. Капитан сборной Узбекистана — действующего чемпиона Олимпиады и главного фаворита на главный приз — Рустам Касымджанов сделал неожиданный тактический ход. Несмотря на то, что рейтинг Нодирбека Абдусатторова немного ниже рейтинга Жавохира Синдарова, опытный тренер доверил первую доску именно Абдусатторову. Сборные США и Китая также выставили на борьбу свои самые грозные составы.

И так, какую же пользу принесет Узбекистану это тактическое решение Рустама Касымджанова, является ли перевод Гукеша на 4-ю доску ловушкой для соперников и кто ближе всех к золоту Всемирной олимпиады?

«Ювелирный ход Касымджанова»: тактическая интрига в составе Узбекистана

Распределение досок и стратегия капитана национальной сборной Узбекистана:

  • 1-я доска — Нодирбек Абдусатторов: Хотя в последних рейтингах Жавохир Синдаров немного опережал по показателям, Рустам Касымджанов доверил борьбу против самых сложных и тяжелых соперников на первой доске лидеру команды Абдусатторову;

  • 2-я доска — Жавохир Синдаров: Стремительно врывающийся в ряды мировой элиты Синдаров будет отвечать за нанесение мощного удара по любому гроссмейстеру-гранду соперников на второй доске;

  • 3-я и 4-я доски — Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов: Эти два гроссмейстера, являющиеся золотой опорой команды, выполнят задачу по принесению гарантированных победных очков сборной Узбекистана на 3-й и 4-й досках;

  • Запас — Мухиддин Мадаминов: Талантливый молодой гроссмейстер в качестве главной резервной силы команды готов вступить в борьбу в нужный момент.

Математическое решение Индии: почему Гукеш опустился на 4-ю доску?

Официальная позиция суперсборной Индии и анализ экспертов:

  • Строгий рейтинговый принцип: Шахматная федерация Индии выбрала порядок распределения досок не по личным статусам или чемпионским титулам, а исключительно по официальным цифрам рейтинга FIDE;

  • Праггнанандха и Эригайси на передовой: В результате первую доску занял Рамешбабу Праггнанандха, вторую — Арджун Эригайси, а третью — Нихал Сарин;

  • Гукеш — «скрытое оружие»: Игра Гукеша, борющегося за шахматную корону, на 4-й доске может стать для Индии «вынужденным, но страшным оружием», применяемым для сокрушения соперников на последних досках и достижения абсолютной победы в каждом матче;

  • Видит в запасе: Обладающий многолетним опытом Видит Гуджрати за этой звездной четверкой получил статус запасного игрока.

США и Китай: ответный удар мировых грандов

Составы, брошенные на поле боя другими главными претендентами:

  • Супермощь США: Американская сборная по традиции опиралась на опыт и высокий уровень — Фабиано Каруана (1-я доска), Уэсли Со (2-я доска), Ханс Ниманн (3-я доска), Левон Аронян (4-я доска) и Авондер Лианг (запас);

  • Чемпионский тандем Китая: Еще один главный гигант Олимпиады — Китай — выставляет на поле таких хладнокровных гроссмейстеров, как Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи, Сюй Сяньюй и Ван Кунь;

  • Арена бескомпромиссной борьбы: Ожидается, что ожесточенное четырехстороннее противостояние между Узбекистаном, Индией, США и Китаем превратит эту Олимпиаду в самое зрелищное соревнование в истории человеческих шахмат.

Логичное и смелое решение Рустама Касымджанова, а также узбекская команда во главе с Абдусатсторовым и Синдаровым вновь полностью готовы покорить самую высокую вершину мирового шахматного царства.

По вашему мнению, сможет ли доверие Рустама Касымджанова к Нодирбеку Абдусатторову при выборе его на первую доску — несмотря на более высокий рейтинг Жавохира Синдарова — принести Узбекистану золотые медали? Не является ли отправка Гукеша на 4-ю доску хитроумной ловушкой Индии для других команд? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь анализом шествия узбекских гроссмейстеров к золоту со всеми любителями шахмат и вашими близкими!

Всемирная шахматная олимпиадаРустам КасымджановНодирбек АбдусатторовШахматная федерация Индии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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