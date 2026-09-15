В Астане уволили двух сотрудниц туристической полиции, танцевавших с блогером (видео)

В столице Казахстана Астане две сотрудницы туристической полиции были уволены после появления видео с египетским тревел-блоггером Ахмедом Хаггаговичем. Об этом сообщает Астана ТВ.

В распространившемся в социальных сетях видео запечатлено, как две сотрудницы в полицейской форме выполняют танцевальные движения вместе с блогером возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». На видеокадрах блогер поднимает одну из сотрудниц на руки и кружит ее.

После публикации видео Департамент полиции города Астаны провел служебное расследование. По его итогам было признано, что сотрудницы во время исполнения служебных обязанностей нарушили служебную этику и требования к поведению сотрудников полиции. После этого обе сотрудницы были уволены из органов внутренних дел.

В департаменте полиции подчеркнули, что сотрудники при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде должны соблюдать профессиональную дистанцию и установленную культуру общения.