Xiaomi представила новые смарт-часы Xiaomi Ватч С5 41мм

·6·Технологии
Xiaomi представила новые смарт-часы Xiaomi Ватч С5 41мм

Бренд Xiaomi расширил линейку носимых устройств, открыв предзаказ на компактные и легкие смарт-часы Xiaomi Ватч С5 41мм. Согласно данным иксбт.ком, устройство, выполненное в стиле классических наручных часов, привлекает внимание пользователей изящным дизайном и современным функционалом. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Одним из главных преимуществ новых смарт-часов являются их габариты и вес. Устройство весит всего 36 граммов, а толщина корпуса составляет 0,99 см. Внешний вид модели дополняют безель из белой керамики и заводная головка с 24 гранями, что придает часам особую привлекательность.

Технические возможности и Xiaomi HyperOS

Устройство работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS. Программное обеспечение разработано для помощи пользователям в повседневной жизни и во время занятий спортом. В частности, система способна давать рекомендации по физическим нагрузкам, отслеживать расход калорий и контролировать женский цикл.

Также в часах предусмотрена функция оповещения о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Эта опция важна для защиты здоровья во время бега, прогулок или других активностей на открытом воздухе.

Автономность и позиционирование на рынке

Еще один аспект, который порадует любителей технологий — это длительное время автономной работы. По заявлению производителя, Xiaomi Ватч С5 41мм способны работать до 14 дней без подзарядки, что избавляет пользователей от необходимости ежедневного подключения к сети.

Напомним, что наряду с этой компактной версией открыт предзаказ на беспроводные наушники Xiaomi REDMI Будс 8С, старт продаж которых запланирован на 22 сентября. Ожидается, что Ватч С5 41мм поступят в продажу одновременно с флагманской серией Xiaomi 18 Pro. Ранее на рынок уже была выпущена более крупная версия этой модели с диаметром 46 мм.

XiaomiСмарт-часыXiaomi Watch S5ГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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