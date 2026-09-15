У родителей погибшей при израильском ударе 3-летней Рим родилась дочь — отец назвал девочку в честь покойной сестры

В секторе Газа в семье трехлетней Рим Али Бадван, погибшей в 2023 году, родилась еще одна девочка. Отец Али Бадван назвал малышку Рим. Таким образом, имя покойной дочери вновь зазвучало в семье.

Рим погибла в ноябре 2023 года вместе с братом Тариком. На тот момент ей было около трех лет.

Ранее в социальных широкое распространение получило видео, на котором дедушка Рим Халед Набхан с любовью называет свою внучку «душой своей души».

Теперь имя «Рим» продолжит жить в семье вместе с новорожденной девочкой.

Али Бадван заявил, что дал новорожденной дочери имя именно погибшего ребенка, чтобы сохранить память о ней.

Это решение отражает стремление семьи не забывать имя своего ребенка после тяжелой утраты и беречь память о нем из поколения в поколение.