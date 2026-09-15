Видео с Джасуром Умировым, передвигающимся на катере на высокой скорости с ребенком, вызвало резкие споры

·65·Культура
Видео с Джасуром Умировым, передвигающимся на катере на высокой скорости с ребенком, вызвало резкие споры

В социальных сетях широкое обсуждение получило видео, на котором запечатлено, как певец Джасур Умиров передвигается на катере на высокой скорости с малолетним ребенком. На видео

также привлекло внимание то, что ребенок был без спасательного жилета.

Пользователи соцсетей, увидевшие ситуацию на катере, высказали различные мнения по поводу безопасности ребенка. В частности, в центре обсуждения оказалось то, соблюдались ли правила безопасности во время движения на водном транспорте.

Ситуация на видео не осталась без внимания соответствующих специалистов.

По данному факту специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Туристической полиции МВД провели с певцом профилактическую беседу.

Специалисты подчеркнули важность серьезного соблюдения мер безопасности при использовании водного транспорта, особенно при передвижении с несовершеннолетними детьми.

Джасур УмировМинистерство по чрезвычайным ситуациямТуристическая полицияправила безопасности
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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