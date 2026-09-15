Сбылась мечта 3-летнего Мухаммада Али из Бухары: к нему приехал его любимый певец Ксчо

У трехлетнего Мухаммада Али из Бухары была простая мечта — спеть свою любимую песню вместе с исполнителем, которым он восхищается. После того как видео с его пением набрало 30 миллионов просмотров в социальных сетях, история маленького фаната дошла даже до российского телевидения.

Видео, на котором поет Мухаммад Али, вызвало огромный интерес в интернете. Его искреннее исполнение привлекло внимание миллионов зрителей.

Это событие дошло и до программы «Песни от всей души», которую ведет известный телеведущий Андрей Малахов.

Но самая волнующая часть истории была еще впереди. Ради мечты маленького мальчика в студию передачи приехал певец Ксчо, на которого тот равняется.

Таким образом, Мухаммад Али из Бухары получил возможность исполнить свою любимую песню вместе с артистом, которым он восхищается.