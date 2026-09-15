На Аляске 15-летний подросток выжил в течение двух дней на перевернувшейся лодке

·49·Мир
На Аляске 15-летний подросток выжил в течение двух дней на перевернувшейся лодке

В Беринговом море у берегов американского штата Аляска 15-летний подросток выжил, пробыв примерно два дня, то есть 62 часа, на перевернувшейся рыболовецкой лодке. Об этом сообщает AP Невс.

Дерек Паркер Агнаанг вышел в море на рыбалку вместе со своим 35-летним старшим братом и двоюродным братом недалеко от острова Святого Лаврентия. После того как небольшая лодка перевернулась, все три пассажира пропали без вести, и были начаты поисково-спасательные работы.

Несмотря на то, что подросток остался в холодной воде без еды и воды, он забрался на корпус перевернутой лодки и крепко держался за него. На видео, снятом во время спасения, запечатлено, как он в желтой куртке стоит на коленях на лодке.

После того как самолет Береговой охраны США обнаружил подростка, экипаж находившегося поблизости судна Нортвест Эксплорер спас его. У подростка наблюдались признаки переохлаждения, ему предоставили теплую одежду и оказали другую необходимую помощь.

К сожалению, его брат и двоюродный брат погибли. Их тела также были найдены в ходе поисковых работ. Расследование причин опрокидывания лодки продолжается.

Берингово мореNorthwest ExplorerБереговая охрана СШАДерек Паркер
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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