Почему Родри не был включен в число капитанов Барселоны?

·35·Спорт
Почему Родри не был включен в число капитанов Барселоны?

Опытный полузащитник Родри, перешедший в «Барселону» с большими достижениями, остался вне списка официальных капитанов команды. Хотя эта ситуация вызвала удивление у многих, она показала, что главный тренер каталонцев Ханси Флик и внутренние правила раздевалки опираются на специфические критерии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание The Athletic, «Барселона» официально объявила своих пятерых капитанов на сезон 2026/27. По традиции, главный тренер Ханси Флик напрямую назначил Рафинью и Педри основными лидерами. Для остальных трех мест внутри команды было проведено голосование.

По результатам голосования статус капитанов получили Эрик Гарсия, Френки де Йонг и 19-летний Ламин Ямаль. В частности, включение в эту группу юного таланта Ламина Ямаля и отсутствие Родри, пришедшего из «Манчестер Сити», вызвало жаркие дискуссии среди болельщиков и экспертов.

Для капитанства важен не опыт, а стаж в клубе

Несмотря на то, что Родри является чемпионом мира и перешел в каталонский клуб за 76,5 миллионов евро, согласно внутреннему распорядку команды, капитаны определяются в основном по стажу в клубе и времени работы с персоналом. В то время как Ламин Ямаль выступает за основную команду уже три сезона, Родри прибыл на «Камп Ноу» в июле-августе.

Хотя у него нет официальной повязки, влияние Родри на команду начало ощущаться. Главный тренер Ханси Флик высоко оценил действия опытного футболиста после матча с «Валенсией». Он отметил, что Родри придает команде структуру и организует игру как на поле, так и за его пределами.

Также Родри уже проявил свои лидерские качества вне поля. После того как его слова, сказанные партнеру Пау Кубарси во время матча против «Валенсии», попали в эфир, футболист немедленно позвонил капитану «Валенсии» Хосе Гайе, чтобы извиниться, а после победы в Лиге чемпионов выступил с публичным заявлением.

Внутренние источники клуба отмечают, что в настоящее время Родри выполняет роль важного наставника для молодого опорного полузащитника Марка Берналя. Они вместе выходили на поле в матчах против «Фейеноорда» и «Леванте», обмениваясь опытом, и Родри, несмотря на отсутствие статуса официального капитана, становится настоящим лидером команды.

РодриБарселонаЛамин ЯмальХанси ФликЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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