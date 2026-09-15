В Истамбуле вынесен приговор лицам, убившим двух узбекистанок

·52·Общество
В Истамбуле вынесен приговор лицам, убившим двух узбекистанок

В Стамбуле 11 сентября был вынесен судебный приговор Дилшоду Турдимуродову и Гофуржону Камолходжаеву, обвиняемым в убийстве двух гражданок Узбекистана — 36-летней Дурдоны Хакимовой и 32-летней Сайёры Эргашалиевой в районе Умрание. Об этом сообщает UzDaily.

Стамбульский суд по тяжким преступлениям признал их виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорил каждого к двум пожизненным заключениям. Кроме того, за совершение кражи в доме женщин каждый из подсудимых получил еще по два срока по 7 лет, а в общей сложности — по 14 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, преступления были совершены в январе 2026 года в Стамбуле. 24 января в одном из мусорных контейнеров города было обнаружено расчлененное тело женщины. Позже в ходе следствия выяснилось, что в той же квартире была убита еще одна гражданка Узбекистана.

В ходе судебного процесса обвиняемые давали противоречивые показания. Один из них заявил, что совершил одно из убийств в одиночку, в то время как второй выразил раскаяние в содеянном.

Дурдона ХакимоваСайёра ЭргашалиеваСтамбул район УмраниеДилшод Турдимуродов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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