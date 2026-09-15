Страны Персидского залива разочарованы гарантиями безопасности США

·52·Мир
Страны Персидского залива разочарованы гарантиями безопасности США

На геополитической арене Ближнего Востока кардинально трещит по швам многолетнее стратегическое партнерство между США и их традиционными арабскими союзниками. В резонансной аналитической статье, опубликованной авторитетным американским журналом «Тиме», отмечается, что ведущие монархии Персидского залива стали серьезно сомневаться в гарантиях безопасности и военном потенциале Вашингтона. Государства региона крайне поражены тем, что Белый дом ввязался в конфликт из-за открытой поддержки Израиля, однако оказался не в состоянии устранить его тяжелые последствия. В арабских столицах сформировалось твердое мнение, что Вашингтон уже упустил последовательную, системную и эффективную стратегию в отношении Ирана.

Практически еженедельное изменение военных целей, а в условиях перекрытия Ираном Ормузского пролива — спешка администрации США поскорее уйти от конфликта вызвали серьезное недовольство у арабских союзников. Они чувствуют себя так, будто их без каких-либо предупреждений, консультаций и средств защиты втянули в пучину большой войны. На этом фоне Катар, Оман, и даже занявшие поначалу жесткую позицию Бахрейн и Кувейт, оказав давление на Вашингтон, вернулись к политике скорейшего достижения мира вместо столкновения с Ираном.

Так почему же влияние Вашингтона на Ближнем Востоке упало до такой степени, почему монархии Залива отказываются верить США и как этот поворот изменит соотношение сил в нефтяном мире?

«Без предупреждения и защиты»: Претензии арабских государств к Вашингтону

Аналитика, обнародованная изданием «Тиме», и причины разочарования союзников:

  • Неспособность обуздать последствия: Страны Залива были шокированы тем, что США напрямую вмешались в конфликт ради интересов Израиля, но оказались не в состоянии контролировать последовавший за этим геополитический кризис и кризис безопасности;

  • Отсутствие последовательной стратегии по Ирану: Арабские лидеры уже несколько месяцев подчеркивают, что у Белого дома не осталось ни четкого плана, ни эффективного механизма давления на Тегеран;

  • Еженедельно меняющиеся цели: Как сообщает издание, военно-политические цели Вашингтона постоянно менялись, а в тот момент, когда Иран перекрыл Ормузский пролив — важнейшую торговую артерию, США поспешили выйти из конфликта;

  • Чувство предательства: Подобные действия укрепили в странах Залива мнение о том, что они были оставлены один на один перед лицом большой опасности без каких-либо консультаций и реальных мер безопасности.

Деэскалация вместо сопротивления: Резкий разворот региональной политики

На фоне возникшего недоверия столицы Персидского залива предпринимают самостоятельные шаги:

  • Возвращение к прежней нейтральной политике: Арабские государства отказались от слепого следования за США и вместо открытого противостояния с Ираном выбрали путь сдержанности, компромисса и снижения напряженности (деэскалации);

  • Мирное давление Катара и Омана: Официальные Доха и Маскат оказали жесткое давление на Вашингтон, потребовав немедленно прекратить разрушительные для региона военные действия и заключить мирное соглашение;

  • Отступление Кувейта и Бахрейна: Кувейт и Бахрейн, выступавшие сторонниками продолжения военного противостояния, в конце концов, из-за утраты доверия к США также были вынуждены поддержать общую мирную позицию в Заливе.

Конец гегемонии США на Ближнем Востоке?

Перспективы глобальных отношений и энергетической безопасности:

  • Поиск альтернативных партнеров: Сомнения в американской защите побуждают монархии Залива углублять связи с другими крупными державами, такими как Китай и Россия, для обеспечения собственной безопасности;

  • Новые правила энергетической безопасности: Возрастает вероятность того, что безопасность Ормузского пролива и нефтяных маршрутов теперь будет решаться не при поддержке США, а на основе прямых дипломатических диалогов между арабскими государствами и Тегераном;

  • Ослабленное влияние Вашингтона: Данные дипломатические сдвиги по всему региону нанесли сильный удар по многодесятильному безоговорочному лидерству США и их статусу гаранта безопасности на Ближнем Востоке.

Разочарование стран Залива в гарантиях безопасности Вашингтона является ярким доказательством того, что на Ближнем Востоке формируется новый геополитический баланс, свободный от влияния внешних сил.

А как считаете вы, действительно ли США оставили своих многолетних союзников-арабские государства один на один перед лицом Ирана, или Вашингтон просто избежал вступления в большую войну? Способны ли теперь страны Залива сблизиться с Пекином и Москвой для сохранения своей безопасности? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей об историческом повороте мировой политики со всеми своими друзьями и наблюдателями за международными событиями!

СШАИранМонархии ЗаливаБлижний Восток
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

У родителей погибшей при израильском ударе 3-летней Рим родилась дочь — отец назвал девочку в честь покойной сестрыУ родителей погибшей при израильском ударе 3-летней Рим родилась дочь — отец назвал девочку в честь покойной сестрыСегодня, 14:02Подросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в судеПодросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в судеСегодня, 13:55На Аляске 15-летний подросток выжил в течение двух дней на перевернувшейся лодкеНа Аляске 15-летний подросток выжил в течение двух дней на перевернувшейся лодкеСегодня, 13:49Флаг Узбекистана в небе над Сеулом: неожиданная картина привлекла всеобщее вниманиеФлаг Узбекистана в небе над Сеулом: неожиданная картина привлекла всеобщее вниманиеСегодня, 13:49В Варшаве роботы вышли на демонстрацию (видео)В Варшаве роботы вышли на демонстрацию (видео)Сегодня, 13:38В Астане уволили двух сотрудниц туристической полиции, танцевавших с блогером (видео)В Астане уволили двух сотрудниц туристической полиции, танцевавших с блогером (видео)Сегодня, 13:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу