На геополитической арене Ближнего Востока кардинально трещит по швам многолетнее стратегическое партнерство между США и их традиционными арабскими союзниками. В резонансной аналитической статье, опубликованной авторитетным американским журналом «Тиме», отмечается, что ведущие монархии Персидского залива стали серьезно сомневаться в гарантиях безопасности и военном потенциале Вашингтона. Государства региона крайне поражены тем, что Белый дом ввязался в конфликт из-за открытой поддержки Израиля, однако оказался не в состоянии устранить его тяжелые последствия. В арабских столицах сформировалось твердое мнение, что Вашингтон уже упустил последовательную, системную и эффективную стратегию в отношении Ирана.

Практически еженедельное изменение военных целей, а в условиях перекрытия Ираном Ормузского пролива — спешка администрации США поскорее уйти от конфликта вызвали серьезное недовольство у арабских союзников. Они чувствуют себя так, будто их без каких-либо предупреждений, консультаций и средств защиты втянули в пучину большой войны. На этом фоне Катар, Оман, и даже занявшие поначалу жесткую позицию Бахрейн и Кувейт, оказав давление на Вашингтон, вернулись к политике скорейшего достижения мира вместо столкновения с Ираном.

Так почему же влияние Вашингтона на Ближнем Востоке упало до такой степени, почему монархии Залива отказываются верить США и как этот поворот изменит соотношение сил в нефтяном мире?

«Без предупреждения и защиты»: Претензии арабских государств к Вашингтону

Аналитика, обнародованная изданием «Тиме», и причины разочарования союзников:

Неспособность обуздать последствия: Страны Залива были шокированы тем, что США напрямую вмешались в конфликт ради интересов Израиля, но оказались не в состоянии контролировать последовавший за этим геополитический кризис и кризис безопасности;

Отсутствие последовательной стратегии по Ирану: Арабские лидеры уже несколько месяцев подчеркивают, что у Белого дома не осталось ни четкого плана, ни эффективного механизма давления на Тегеран;

Еженедельно меняющиеся цели: Как сообщает издание, военно-политические цели Вашингтона постоянно менялись, а в тот момент, когда Иран перекрыл Ормузский пролив — важнейшую торговую артерию, США поспешили выйти из конфликта;

Чувство предательства: Подобные действия укрепили в странах Залива мнение о том, что они были оставлены один на один перед лицом большой опасности без каких-либо консультаций и реальных мер безопасности.

Деэскалация вместо сопротивления: Резкий разворот региональной политики

На фоне возникшего недоверия столицы Персидского залива предпринимают самостоятельные шаги:

Возвращение к прежней нейтральной политике: Арабские государства отказались от слепого следования за США и вместо открытого противостояния с Ираном выбрали путь сдержанности, компромисса и снижения напряженности (деэскалации);

Мирное давление Катара и Омана: Официальные Доха и Маскат оказали жесткое давление на Вашингтон, потребовав немедленно прекратить разрушительные для региона военные действия и заключить мирное соглашение;

Отступление Кувейта и Бахрейна: Кувейт и Бахрейн, выступавшие сторонниками продолжения военного противостояния, в конце концов, из-за утраты доверия к США также были вынуждены поддержать общую мирную позицию в Заливе.

Конец гегемонии США на Ближнем Востоке?

Перспективы глобальных отношений и энергетической безопасности:

Поиск альтернативных партнеров: Сомнения в американской защите побуждают монархии Залива углублять связи с другими крупными державами, такими как Китай и Россия, для обеспечения собственной безопасности;

Новые правила энергетической безопасности: Возрастает вероятность того, что безопасность Ормузского пролива и нефтяных маршрутов теперь будет решаться не при поддержке США, а на основе прямых дипломатических диалогов между арабскими государствами и Тегераном;

Ослабленное влияние Вашингтона: Данные дипломатические сдвиги по всему региону нанесли сильный удар по многодесятильному безоговорочному лидерству США и их статусу гаранта безопасности на Ближнем Востоке.

Разочарование стран Залива в гарантиях безопасности Вашингтона является ярким доказательством того, что на Ближнем Востоке формируется новый геополитический баланс, свободный от влияния внешних сил.

А как считаете вы, действительно ли США оставили своих многолетних союзников-арабские государства один на один перед лицом Ирана, или Вашингтон просто избежал вступления в большую войну? Способны ли теперь страны Залива сблизиться с Пекином и Москвой для сохранения своей безопасности? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей об историческом повороте мировой политики со всеми своими друзьями и наблюдателями за международными событиями!